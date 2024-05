12 de Setembro e Aliança Triunfam no Amadorzão de Jaguariúna

Um sábado recheado de emoções no Centro de Lazer do Trabalhador “Lebrão” premiou a 12 de Setembro como a grande campeã da Taça de Ouro e o time do Aliança como vencedor da Taça de Prata do Amadorzão de Jaguariúna.

O título da 12 de Setembro veio após uma sonora goleada por 4 x 0 diante do Fantasma do Morro.

Já a conquista inédita do Aliança veio depois de uma vitória por 2 x 0 frente a equipe do São José/Juve.

O Amadorzão é organizado pela secretaria de juventude, esportes e lazer da Prefeitura de Jaguariúna.

Fotos: Ivair Oliveira