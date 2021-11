Amor sem interesse, amizade verdadeira

Conheça a história de duas amigas de infância que foram separadas pela distância, mas sempre unidas pelo amor de uma verdadeira amizade

Imagine você no silêncio de sua casa, vendo TV com sua família, quem sabe saboreando uma deliciosa pizza, levando uma sexta-feira como um outro dia qualquer e, quando à noite se aproxima, do nada, o seu telefone toca: Trim, trim, Trim…

Perdoe a tentativa de reproduzir um toque retrô do chamar do telefone, mas você vai perceber, que no decorrer desta nossa conversa, que esse toque é o que menos importa, pois a história que agora eu vou contar para você é munida de muito amor, carinho e sentimento de pura amizade.

Você vai conhecer agora um pouco da história sobre a amizade entre duas pessoas , que nos dão razão para acreditar que o amanhã pode e poderá ser melhor.

Danny Gandolpho, já há mais de 10 anos, mora na Inglaterra, ela é amiga da Liliomara Righi, há mais de 20 anos. Elas se conheceram ainda na infância. Apesar de Danny ter ido embora para Europa, as duas nunca perderam o contato, “Nós nos falamos frequetemente”, disse Danny em entrevista ao Canal VNT.

Danny conta que sempre quis ajudar a amiga de alguma forma, mas Liliomara sempre recusava a oferta. “Ela é uma pessoa muito íntegra, honesta, verdadeira, sempre me tratou com muita verdade, nossa amizade sempre foi genuína, e por isso, ela sempre dizia que o maior presente que eu poderia dar a ela, seria continuar a nossa amizade sincera”, disse.

No entanto, mesmo com a negativa da amiga relutando em aceitar o presente, Danny nunca desistiu. Antes, ao contrário, a amiga sempre buscava meios de tentar convencê-la a aceitar o presente.

O Presente

Mas o fato é que o presente que Danny queria dar à amiga, não era qualquer presente… Ah, então o que era? Um vestido de cetim? Jóia? O que seria esse presente que Liliomara tanto recusava?

O presente, como disse, não era qualquer presente, mas sim algo que abençoaria e faria diferença na vida de Liliomara e sua família para sempre.

Mas como tentar ajudar Liliomara nesse contexto, se ela não queria aceitar o presente de Danny? O que a amiga, que vive em Londres, poderia fazer para não mais ter que receber um educado “Não”, de Liliomara Righi, que vive em Santo Antônio de Posse, interior de São Paulo?

O único jeito e forma de convencer Liliomara, seria, no bom sentido da palavra, enganando-a! “Eu sabia que se eu dissesse a ela que teria comprado o presente, ela não iria aceitar, então tive que agir de outro modo”, relata Danny.

E foi agindo de outra perspectiva, que Danny finalmente conseguiu presentear a amiga com o que ela sempre quis dar.

“Pelo amor de Deus, senhor jornalista, para de me enrolar, conte-me logo o que ela ganhou?”, acalmai-vos, lembrem-se que a ansiedade matou o gato. Ops, ou foi a curiosidade?, não importa. O que importa é que nesta última sexta-feira, 26 de novembro de 2021, Liliomara recebeu as chaves de sua casa nova!

Sim, é isso mesmo que você leu, há mais de anos, a amiga Danny gostaria de presenteá-la com uma casa nova! E, nesta sexta-feira, finalmente, ela conseguiu.

Estratégia de Mestre

Ah, devo ressaltar que de acordo com a conversa que tive com Danny no Canal VNT, o “negócio” teve que ser bem elaborado.

“Eu disse que tinha visto uma casa melhor para ela poder morar com a família. Eu a enganei dizendo que ela precisaria pagar o aluguel. Usei o argumento destacando que por ser uma casa maior, ela poderia me hospedar de forma mais confortável, falei que iria junto ver a casa, mas no dia em questão pedi para ligarem para ela ir só, pois não teria dado tempo de viajar e ela foi, ao chegar lá, foi só emoção”, explica Danny.

Emoção essa que rolou dos olhos de Liliomara, com lágrimas de gratidão, ao descobrir que a casa não era para ser alugada, mas sim havia sido comprada e dada de presente a ela por Danny.

Sim, a mesma Danny quem a recebeu surpreendentemente com um buquê de rosas e um coração de pelúcia na mão, simbolizando o verdadeiro sentimento de amizade entre elas.

Mas a surpresa derradeira, e que fez Liliomara chorar ainda mais de alegria, foi quando Danny abriu os portões da casa e os amigos e familiares, pelo lado de dentro, a receberam e disseram: “Bem-vinda a sua casa”.

Todo o evento emocionante foi transmitido online por meio do Facebook da equipe de animação de festa: Loucura de amor.

Vale destacar que a nova casa de Liliomara, possui três quartos e está totalmente mobiliada e ainda conta com ar condicionado. Este imóvel é totalmente diferente de sua antiga moradia que, contava só com dois cômodos e ainda, tinha infiltração de água quando chovia

O Valor da amizade

Liliomara Righi, trabalha como diarista, ela não é nenhuma super star para o Brasil, mas, dentro do coração de Danny, ela ocupa um lugar especial e tem um valor inestimável. Para Danny, às qualidades pessoais dela é o bem mais precioso que um ser humano pode ter.

“A Liliomara é um ser humano fantástico, uma pessoa tremendamente honesta, amável, bondosa, um exemplo de pessoa. Ela é verdadeira, nossa amizade não se limita a bens materiais, nós nos amamos como irmãs e tenho certeza que sempre seremos importantes uma no coração da outra”, finaliza Danny.

Ah, lembra que te disse que o toque do telefone seria o menos importante no decorrer deste bate papo? Pois é, logo quero trazer para vocês, a história na ótica da Liliomara, aguardem!

Por: Márcio Nato Rodrigues