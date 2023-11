13 MEDALHAS PARA A FREE PLAY NO TORNEIO REGIONAL DE LIMEIRA

Ana Clara Brito Vidolin voltou para Mogi Mirim com 100% de aproveitamento e quatro medalhas de ouro

A Academia Free Play Sports disputou no dia 28 de outubro o Torneio Regional da 2ª Região – Petiz a Sênior no Nosso Clube, em Limeira. O evento promovido pela FAP (Federação Aquática Paulista) contou com 10 atletas da equipe mogimiriana, que retornou à cidade com 13 medalhas. Foram seis ouros, seis pratas e um bronze, desempenho que mereceu destaque da comissão técnica.

“Os atletas, mais uma vez, superaram as dificuldades mostraram a nossa força no cenário regional, incluindo mais um desempenho destacado da Clarinha, que disputou quatro provas e trouxe quatro ouros. Isso é excepcional e mostrar a força do nosso trabalho e vontade que eles estão de obter resultados. Todos foram muito bem, com melhoras não só nos tempos, mas na técnica de nadar, o que nos deixa confiantes que os resultados futuros serão ainda melhores”, externou Ricardo Antonio Martiniano, coordenador técnico da Free Play.

A citada Clarinha é Ana Clara Brito Vidolin, que faturou quatro omedalhas de ouro na categoria infantil 1 (nascidos em 2010). Ela foi campeã nos 100 e 200 costas e nos 100 e 200 borboleta. Neste última, aliás, dizimou sua marca antiga, baixando seu tempo de balizamento de 2min50seg59 para 2min41seg38. Na mesma categoria, Murilo Gonçalves da Silveira foi o sétimo nos 100 borboleta e nos 100 peito e o oitavo nos 200 medley.

Também rolou ouro na petiz 2, com nadadores nascidos em 2011. Vitória Barros Alveno foi campeã nos 100 metros livres e ainda ganhou a prata nos 100 peito e nos 200 livres. Márcio Satoshi Uyeda Uehara foi prata nos 200 peito e bronze nos 100 peito, além de ter faturado a quinta colocação nos 200 medley e a sexta nos 100 costas.

O sexto ouro veio na júnior/sênior, em que Bárbara Cecato Barboza foi a vencedora nos 50 peito. A atleta ainda foi a quarta nos 100 peito e a 11ª nos 50 livres. Já Gabriel José Soligo terminou em 14º nos 50 livres e em 17º nos 100 livres.

Mais duas pratas vieram na infantil 2, categoria na qual Arthur Carvalho foi o segundo colocado nos 200 peito e 400 medley. Arthur ficou com o quinto lugar nos 100 peito e o sexto nos 200 medley. Otávio Bedim Ubilla obteve a sétima posição nos 400 livres, a 10º nos 100 costas e a 21ª nos 100 livres. Para Eduardo Davi Longhi, um oitavo lugar nos 100 borboleta, um 14º nos 50 livres e um 18º nos 100 livres. Os atletas são nascidos em 2009.

Já o pessoal de 2007, da juvenil 2, voltou com uma prata, conquistada por Victória dos Santos Marcondes nos 400 livres. A nadadora ainda foi a sexta colocada nos 100 borboleta e a 11ª nos 100 livres. Já Carlos Eduardo Tagliaferro foi o quinto nos 400 livres, o 12º nos 50 livres e o 14º nos 100 livres.

O trabalho da Free Play é desenvolvido com o patrocínio da Prefeitura Municipal de Mogi Mirim, através da Secretaria de Esporte Juventude e Lazer (Sejel), Colégio Conectado, Gonçalves Avenida Society, Ótica Líder, Sucos Alvorada, Central Beauty Supermercado de Cosméticos e Macaúbas Eco Restaurante; e apoio do Laboratório 22 de Outubro e da Clínica Vitallis.