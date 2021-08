13ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE SAÚDE COMEÇA NA PRÓXIMA SEMANA E CONTARÁ COM PARTICIPAÇÃO DA POPULAÇÃO

No dia 9 de agosto, o Conselho Municipal de Saúde, juntamente com a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, inicia a realização das pré-conferências de saúde para a 13ª Conferência Municipal de Saúde de Amparo. As pré-conferências serão realizadas online, com transmissão ao vivo pelo canal do Youtube da Prefeitura de Amparo, e serão divididas por áreas da cidade.

Nas pré-conferências, os trabalhadores da saúde, gestão e toda a população podem expressar suas demandas e pleitear ações e serviços de saúde que atendam às suas necessidades. Essas propostas serão registradas e votadas pelos delegados eleitos, e então serão incluídas no planejamento de ações da Secretaria de Saúde nos próximos anos.

O encontro online tem como objetivo avaliar e analisar as ações e serviços da saúde na cidade, e principalmente propor diretrizes, medidas e providências de melhorias e aperfeiçoamento dos serviços de saúde do município de Amparo e ampliação de suas ações.

Para a conquista do objetivo, a participação da população nas propostas é fundamental para que as melhorias atendam as necessidades encontradas em cada região da cidade. As pré-conferências serão divididas por áreas, para que as demandas sejam específicas e pontuais, facilitando a execução das propostas e ações.

Veja no cronograma acima quando acontece a pré-conferência da sua região, e participe! Ajude na construção de um SUS melhor para a cidade de Amparo.

Para mais informações, acesse https://amparo.sp.gov.br/13-conferencia-municipal-de-saude