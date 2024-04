13º Aniversário do Moto Clube “Pé Estradeiro de Pedreira” reúne milhares de pessoas no Clube Recreativo Vale Verde

O Moto Clube “Pé Estradeiro de Pedreira” comemorou seu 13º aniversário de fundação com muitas atrações e recebendo os convidados nas dependências do Clube Recreativo Vale Verde, na noite da sexta-feira, 12 de abril, e durante todo o sábado, dia 13, contando com o apoio da Prefeitura Municipal através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa e arrecadando alimentos e fraldas geriátricas para o Lar dos Velhos “Flamínio Maurício”.

Entre as atrações, destaque para Área de Camping Aberta, Entrega de Troféus, Stands de Vendas, Café da Manhã, no domingo, dia 14, para despedida dos participantes, além da apresentação de bandas tocando ao vivo, entre elas: Aslam Pop, 7 Galo, Senhores Loucos, Infinity Dream “Iron Cover”, Bug Jam, Pedrocks, Progressão, Tarantinos, Drop State Mind, A Tempestade “Legião Tribute”, Friends’N Jack, Lagartos e a principal atração da festa, a Banda Camisa de Vênus. “É com muita alegria que estou em Pedreira, cidade que recebeu nossa banda nos anos 80 quando gravamos o clip da música Simca Chambord, parabéns ao Pé Estradeiro Moto Clube pela belíssima festa de aniversário”, destacou na ocasião o vocalista do Camisa de Vênus, Marcelo Nova.

O Presidente do “Pé Estradeiro de Pedreira”, José Antônio Serafim, o popular Ninão, ressaltou que durante os dois dias de evento milhares de motociclistas de várias regiões estiveram participando ativamente de todas as atrações. “Em nome do nosso Moto Clube muito obrigado a todos que colaboraram com o Lar dos Velhos realizando suas doações de alimentos e ao Prefeito Fábio Polidoro pelo importante apoio através da Secretaria de Cultura e Economia Criativa”, enfatizou.

Fábio Polidoro, Prefeito de Pedreira, lembrou que este foi o terceiro ano consecutivo que a Administração Municipal esteve como parceira do Pé Estradeiro nesta belíssima festa de confraternização. “Parabéns ao Presidente Ninão, nossa amiga e Vereadora Patrícia Pedroso, Valmir Pedroso e todos aqueles que estiveram trabalhando para o sucesso do evento que arrecadou alimentos e fraldas geriátricas para o Lar dos Velhos”, enfatizou Fábio Polidoro.