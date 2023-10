13º Encontro de Fuscas e Derivados de Pedreira acontece neste final de semana com muitas atrações

Com a expectativa de receber proprietários de veículos Fuscas e derivados, como Brasília, Kombi, Variant, entre outros modelos, o 13º Encontro de Fuscas de Pedreira estará acontecendo neste sábado, dia 21 e domingo, 22 de outubro, a partir das 8 horas, na Rua Francisco Pintor Junior, nº 487, no Parque Bela Vista.

A Comissão Organizadora acredita que neste ano o evento receberá um número expressivo de participantes, talvez o maior de todos os encontros já realizados desde 2009. “A 13ª edição terá toda a infraestrutura necessária para atender com conforto o público, contando com sanitários, mercado de pulgas, feira de acessórios, Food Trucks com Praça de Alimentação e shows musicais, entre eles no sábado, dia 21: DJ Moisés – Flasback; Banda Aslam Pop; Kasser Rodrigues; Corporação Musical Santana e Rota 107. No domingo, dia 22, os shows serão os seguintes: Banda Sete Galo; Banda Pedrocks; Som BR; Orquestra de Violeiros e Pop Core”, destacam os organizadores.

O evento é destinado a todos aqueles que cultivam a paixão pelo Fusca e seus derivados, sejam eles veículos de coleção, exposição ou aqueles usados no dia a dia. A realização é da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira), Lar dos Velhos Flamínio Mauricio, Rotary Club de Pedreira, Clube do Fusca de Pedreira e Loja Maçônica Fé, Esperança e Caridade, com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira através de sua Secretaria de Cultura e Economia Criativa.

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro, ressalta que o 13º Encontro de Fuscas de Pedreira faz parte da programação de aniversário da cidade, que completa 127 anos de Emancipação Político-Administrativa, no dia 31 de outubro de 2023. “Convidamos a população para prestigiar o já tradicional Encontro de Fuscas e Derivados com entrada franca para o público”, enfatiza Polidoro.

Para participar do encontro, quem vier com seu Fusca ou derivado precisa trazer um pacote de Fralda Geriátrica, Tamanho G, que posteriormente será repassada ao Lar Flamínio Mauricio.