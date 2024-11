14º Encontro de Fuscas e Antigos de Pedreira acontece no dia 08 de dezembro, no Nagoya Outlet

Com a expectativa de receber proprietários de veículos Fuscas e derivados, como Brasília, Kombi, Variant, entre outros modelos, o 14º Encontro de Fuscas e Antigos de Pedreira estará acontecendo no domingo, 08 de dezembro, a partir das 8 horas, pela primeira vez nas dependências do Nagoya Outlet, localizado na Avenida Dr. Jorge Duprat Figueiredo, nº 137, acesso pela Rodovia João Beira, km 62.

A Comissão Organizadora ressalta que neste ano o evento estará acontecendo em novo local, com toda a infraestrutura necessária para bem recepcionar os visitantes de toda a região. “A 14ª edição terá shows musicais, brinquedos para as crianças, mercado de pulgas e uma completa Praça de Alimentação”, destacam os organizadores.

O evento é destinado a todos aqueles que cultivam a paixão pelo Fusca e seus derivados, sejam eles veículos de coleção, exposição ou aqueles usados no dia a dia. A realização é da APAE (Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Pedreira), Lar dos Velhos Flamínio Mauricio, Rotary Club de Pedreira, Os Piga Óleo Pedreira, Fusqueiros de Nossa Senhora Aparecida e Clube do Fusca de Pedreira, com o apoio da Prefeitura Municipal de Pedreira e da ABRAVAA – Associação Brasileira de Veículos Automotores Antigos.

Para participar do encontro, quem vier com seu Fusca ou derivado precisa trazer um pacote de Fralda Geriátrica, Tamanho G, que posteriormente será repassada ao Lar dos Velhos “Flamínio Mauricio”, também haverá Kit de boas-vindas para os 300 primeiros veículos.