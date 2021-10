150 mudas são plantadas na Avenida João Aranha

A Prefeitura de Paulínia tem realizado constantes plantios de mudas em toda a cidade. Nesta quarta-feira, 20, foi o dia da Avenida João Aranha receber 150 mudas das espécies: Ipê amarelo, branco e roxo, Jacarandá Caroba, Jacarandá Mimoso, Dedalheiro, Cereja do Rio Grande, Grumixama, Pitanga e Amora.

Desde o início da atual gestão de Du Cazellato, em 2019, mais de mil mudas já foram plantadas em vários pontos de Paulínia. De acordo com o secretário de Meio Ambiente, Leonardo Viu Torres, o próximo local a receber o plantio será o Parque Brasil 500, próximo ao Theatro Municipal.

Segundo ele, a expectativa é atingir a meta de 800 mudas plantadas até o final de dezembro. “Estamos fazendo um mapeamento de toda a copa arbórea do município, junto com engenheiro agrônomo da secretaria, com o objetivo de fazer o plantio correto, em locais adequados”, afirmou o secretário.