Captura de Procurado após Golpe do PIX em Mogi Guaçu

Da Redação

Foto Divulgação Policia Militar

Local: Bairro Suécia II, Mogi Guaçu

No último sábado, dia 12 de agosto, autoridades policiais em Mogi Guaçu realizaram uma investigação, após receberem uma chamada via Centro de Operações da Polícia Militar (COPOM). A ação estava relacionada a um incidente envolvendo um golpe do PIX e posse ilegal de arma de fogo.

As autoridades foram acionadas pelo COPOM para atender a uma ocorrência referente a um golpe do PIX, no qual a vítima havia caído durante a venda de uma motocicleta pela internet. O endereço indicado como local do incidente era situado no bairro Suécia II, em Mogi Guaçu.

Após receberem as informações sobre o caso, a equipe policial se deslocou prontamente até o local mencionado.

Durante a investigação preliminar no local, a equipe policial verificou que uma das partes estava sendo procurada pela justiça devido ao não pagamento de pensão alimentícia.

Diante dos fatos e da situação, a equipe policial procedeu com a detenção do indivíduo procurado. Ele foi conduzido à delegacia local para prestar esclarecimentos e para que as providências cabíveis fossem tomadas. O indivíduo permaneceu detido a disposição da justiça para que fossem tomadas as medidas necessárias relacionadas ao não pagamento de pensão alimentícia.

O caso ressalta a importância da atuação rápida e eficaz das autoridades policiais para lidar com situações complexas, como o golpe do PIX, que têm se tornado cada vez mais frequentes com o avanço das tecnologias digitais. Além disso, a captura do indivíduo procurado demonstra o comprometimento da polícia em garantir a segurança da população e fazer cumprir as determinações da justiça.