VOCÊ NÃO PODE PERDER O 2º CAMPEONATO DE PIPAS EM SANTO ANTÔNIO DE POSSE

Da Redação

Foto Divulgação Prefeitura Municipal

Santo Antônio de Posse, uma cidade que respira tradição e diversão em família, está prestes a receber mais um emocionante evento que promete levar os moradores às alturas. É com grande entusiasmo que a Prefeitura Municipal, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura, anuncia a segunda edição do **Campeonato de Pipas**.

Prepare-se para soltar a sua pipa e competir pelo título de mestre dos céus!

O evento acontecerá neste domingo, dia 27 de agosto, com início da competição as 9h, e promete encantar pessoas de todas as idades. A diversão está garantida no Campeonato de Pipas de Santo Antônio de Posse.

Para tornar a competição ainda mais emocionante, foram criadas quatro categorias distintas, cada uma delas desafiando habilidades diferentes:

– **Maior Pipa**: Se você tem uma pipa gigante, essa é a sua categoria. Mostre a todos o tamanho do seu talento.

**Menor Pipa**: Pequena, mas valente! Esta categoria é para os amantes das pipas em miniatura.

**Pipa Mais Criativa**: Solte a imaginação e chore a pipa mais original e surpreendente.

**Voo Mais Alto**: Quem conseguir levar sua pipa mais próximo das nuvens será coroado o campeão dos céus.

As inscrições podem ser realizadas de duas maneiras: antecipadamente na **Secretaria de Desenvolvimento Social, Esporte e Cultura, localizada na rua Santo Antônio, 386 – Centro, ou no dia do evento, das 8h às 9h.

Não perca tempo, garanta já o seu lugar nas competições e prepare-se para a diversão.

Além de competir e se divertir, você também poderá fazer o bem durante o evento. O valor da inscrição para cada categoria é simbólico: **1kg de ração para cachorrinhos**. Esta ação solidária contribuirá para ajudar nossos amigos de quatro patas que tanto precisam.