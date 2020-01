OR – 17º Happy Hour da APAE de Pedreira será em ritmo de Carnaval

A APAE de Pedreira promove, na sexta-feira, 7 de fevereiro, o seu 17° Happy Hour com Comida de Boteco, a partir das 18 horas, tendo a animação de Pocket Samba. Como ocorre no mês em que se dá a maior Festa Popular do País, o evento será em ritmo de Carnaval.

Serão servidos mais de 35 tipos de porções, à vontade. As adesões são limitadas e custam R$ 40,00 (bebidas à parte). No evento serão aceitos cartões de crédito e débito. Crianças até 11 anos não pagam.

O Centro Comunitário da APAE possui parquinho adaptado para crianças especiais. Também conta com amplo espaço para estacionamento gratuito com seguranças. “Quem desejar comprar antecipadamente, deve procurar pela sede da APAE de Pedreira, loja J.I. Bertevello e com os voluntários”, destaca o presidente da entidade Ancelmo Cargano.

Toda a renda é revertida para a entidade, que atualmente atende a mais de 82 alunos diretamente, além de prestar serviços específicos à comunidade, como atividades terapêuticas de estimulação. Desde 2014, a APAE de Pedreira é certificada com o Selo de Qualidade ISO 9001, uma das raras entidades do terceiro setor deste tipo a obter a classificação.

Outras informações sobre o 17º Happy Hour podem ser obtidas através dos telefones: (19) 3893-1096 ou 3852-1904. A sede da entidade está localizada na Rua Francisco Pintor Junior, nº 487, Parque Bela Vista.