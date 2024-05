18ª edição do Festival do Japão em Campinas será realizada dias 8 e 9 de junho no Instituto Nipo Brasileiro

Crédito: Divulgação/ Renato Tanaka

Evento, considerado a maior festividade de cultura japonesa do interior do estado, celebra 116 anos da imigração japonesa e 250 anos de Campinas

O Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas promoverá, nos dias 8 e 9 de junho, o 18º Festival do Japão, considerado maior festividade de cultura japonesa do interior do Estado. A edição deste ano celebra os 116 anos da comunidade nipo-brasileira e também os 250 anos de Campinas. O evento será gratuito e sua abertura oficial acontecerá as 12h do sábado, dia 8. A organização sugere a doação de um quilo de alimento não perecível, que será destinado às entidades assistenciais. As secretarias municipais de Cultura e Turismo e de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação apoiam o festival.

Durante dois dias, o Festival do Japão oferecerá muita música japonesa, brasileira e internacional, através de shows de artistas consagrados. Contará tambm com apresentações dos campeões de karaokê, como Luís Yabiku e Rafael Yassunaga, além da performance de grupos de taikos (tambores) do Nipo, além de opções da culinária japonesa, danças folclóricas, e oficinas de artesanato e de escrita japonesa. O puúblico poderá ainda comprar produtos japoneses e artigos para presentes, além de conhecer as últimas novidades do mercado oriental. A programação completa pode ser conferida no site https://www.festivaldojapaodecampinas.com.br/

O Instituto Cultural Nipo-Brasileiro de Campinas (ICNBC) tem sido uma referência da cultura japonesa, dedicado à sua preservação e divulgação entre os descendentes e toda a sociedade. Anualmente, no segundo final de semana de junho, o ICNBC abre suas portas para sediar o Festival do Japão, um evento de grande relevância sociocultural. Este festival já se tornou uma parte essencial do calendário oficial de Campinas e está inserido na semana da Comunidade Japonesa do município. O Festival do Japão conta com mais de 200 voluntários e, este ano, conta com apoio de mais de 50 empresas.

Serviço

18º Festival do Japão

Data: 08/06 das 12h às 20h; 09/06 das 10h às 20h

Local: Instituto Cultural Nipo Brasileiro de Campinas

Endereço: Rua Camargo Paes, 118, Jardim Guanabara

Entrada gratuita