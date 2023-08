1ª Conexão Cultural agitará Artur Nogueira neste final de semana

Fotos: Nando Ferrari / Maria Lua

Evento acontece reunirá shows do Forró Maria Lua e Nando Ferrari ao lado da escola Ninico; veja programação

Artur Nogueira se prepara para receber um evento inédito que promete unir culturas e encher de alegria o final de semana. A 1ª Conexão Cultural, promovida pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Cultura & Turismo, reunirá uma programação repleta de atrações musicais, praça de alimentação e espaço kids gratuito com brinquedos infláveis, garantindo diversão para toda a família.

A festa terá início neste sábado (5), das 15h às 23h, e se encerrará no domingo (06), das 10h às 20h, na área verde próxima à EMEF Amaro Rodrigues (Ninico), no Jardim Leonor.

O prefeito Lucas Sia (PSD) convida toda a população a prestigiar essa grande celebração da cultura e da solidariedade. “A 1ª Conexão Cultural será um encontro imperdível, repleto de música, arte, diversão e amor ao próximo. Não fique de fora desse momento especial! Anote na agenda e venha prestigiar”, comenta.

Forró Maria Lua

O Forró Maria Lua abrirá a celebração no sábado (05), às 20h30, com sua animação contagiante.

O Forró Maria Lua é formado por Josi Percussa, Artuzinho, Dudu Baradel e Alan. Em 2018 e 2019, participaram do conceituado Festival Nacional de Forró de Itaúnas ES (FENFIT), com mais de 7 indicações e 5 prêmios. Maria Lua apresenta em seu repertório sucessos de Luiz Gonzaga, Dominguinhos, Elba Ramalho, Falamansa, Trio Virgulino, entre outros, em um show dançante do início ao fim.

Nando Ferrari

No domingo (6), às 19h, o gigante do piseiro Nando Ferrari encerrará o evento com todo o seu carisma e talento, proporcionando momentos inesquecíveis para o público.

Apoio às Entidades Sociais

Além das apresentações musicais, a 1ª Conexão Cultural também valorizará a solidariedade e o apoio às entidades sociais do município.

Por isso, o evento contará com a parceria do Grupo de Assistência Social (Sasan), a Associação de Idosos Desamparados (Aidan), a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (APAE) e o Lar Renascer. Essas entidades estarão presentes com suas delícias culinárias na praça de alimentação.