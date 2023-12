1ª Copa de Basquete 3×3 de Pedreira acontecerá no próximo sábado, 09 de dezembro

No próximo sábado, 09 de dezembro, Pedreira realizará a 1ª Copa de Basquete 3×3. O aguardado torneio terá início às 8h30, acontecendo no Complexo da Areninha, situado na Rua Mário Zaperlon, Jardim Triunfo.

Nove equipes locais participarão do Torneio, promovendo uma competição acirrada e fortalecendo os laços esportivos na comunidade. O evento conta com o apoio da Secretaria Municipal de Esportes e Lazer, cujo Secretário Valdir Carlos Volpato destaca a importância dessa iniciativa. “A 1ª Copa de Basquete 3×3 é mais do que um Torneio; é uma oportunidade de unir a comunidade em torno do esporte. Este evento é parte integrante de nossa preparação para as competições de 2024, e estamos comprometidos em promover e desenvolver o basquete em Pedreira”, concluiu.

As fases dos grupos foram definidos da seguinte forma: às 8h30 a equipe Beco (Grupo A) enfrentará a equipe Santa Clara (Grupo A); às 8h45, a equipe Bask Fusion (Grupo A) enfrentará a equipe Luiz Bortoletto (Grupo A); às 9h, a equipe Bastardis Sop (Grupo B) enfrentará a equipe Ana Ferrari (Grupo B); às 9h15, a equipe Swamp Gang (Grupo B) enfrentará a equipe Basketball Brothers (Grupo B); às 9h30, a equipe Fastshot (Grupo B) enfrentará a equipe Ana Ferrari (Grupo B); às 9h45, a equipe Santa Clara (Grupo A) enfrentará a equipe Luiz Bortoletto (Grupo A); às 10h, a equipe Beco (Grupo A) enfrentará a equipe Bask Fusion (Grupo A); às 10h15, a equipe Swamp Gang (Grupo B) enfrentará a equipe Bastardis Sop (Grupo B), às 10h30, a equipe Basketball Brothers (Grupo B) enfrentará a equipe Fastshot (Grupo B); às 10h45, a equipe Bastard Sop (Grupo B) enfrentará a equipe Basketball Brothers (Grupo B); às 11h, a equipe Santa Clara (Grupo A) enfrentará a equipe Bask Fusion (Grupo A); às 11h15, a equipe Beco (Grupo A) enfrentará a equipe Luiz Bortoletto (Grupo A); às 11h30, a equipe Ana Ferrari (Grupo B) enfrentará a equipe Swamp Gang (Grupo B); às 11h45, a equipe Fastshot (Grupo B) enfrentará a equipe Bastardis Shop (Grupo B); às 12h, a equipe Ana Ferrari (Grupo B) enfrentará a equipe Basketball Brothers (Grupo B); por fim, às 12h15, a equipe Swamp Gang (Grupo B) enfrentará a equipe Fastshot (Grupo B).