1ª Corrida e Caminhada Panobianco em Prol da APAE reúne 2 mil pessoas no Taquaral, em Campinas

Mesmo com o forte Calor na manhã desse domingo, cerca de 2 mil pessoas foram até a Lagoa do Taquaral, em Campinas, para prestigiar a é 1ª Corrida e Caminhada Panobianco em Prol da APAE. Somente as provas registraram 1.000 inscrições, mais 300 alunos da entidade, que participaram das corridas e caminhadas. O evento foi organizado pela Noblu Sports Business, com realização da Panobianco Academia.

A ação da Panobianco teve como objetivo principal unir esporte, saúde e solidariedade em prol da APAE de Campinas, com três modalidades: corrida de 10km e 6 km e caminhada com percurso de 6 km.

Na corrida Feminina 10k, as primeiras colocadas foram: Amanda Aparecida de Oliveira (35mi36) Carmen Patrícia Martinez Aguillera (37m54), Viola Jepketer (39m25), Marina Malachias (39m58), Sidália Nobre de Queiroz (43m04). No Feminino 6k, o pódio foi formado por Letícia Soares (26m52), Lucinea Batista Figueiredo (27m02) Maria Isabel da Silva (27m38), Catarina Garcia Pontes (31m15) e Rosilaine Diniz Piccoli (31m44)

Já na categoria Masculina 10k, os primeiros cinco colocados foram: Giovani dos Santos (30m20), Ederson Vilela Pereira (30m40), Samuel Souza do Nascimento (30m57), Fernando Augusto Rodrigues da Silva (31m07), Eder Uillian Oliveira da Silva (31m53). Já na Masculina 6k, os primeiros colocados foram: Antônio Carlos da Cruz de Jesus (19m29), Lucas Souza (19m48), Douglas Miguel do Nascimento (21m05), Leonardo Sá Teles Sousa (21m51) e José Gustavo da Silva (22m33)