1ª EDIÇÃO DO PROJETO ‘DESENVOLVE NOS BAIRROS’ ATENDE POPULAÇÃO DO ROSEIRA DE CIMA

A primeira edição do projeto Desenvolve nos Bairros, realizada nesta sexta-feira, dia 21 de fevereiro, atendeu a população do Roseira de Cima. A ação, promovida pela Prefeitura de Jaguariúna por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios, aconteceu no Parque Estela Bianco Torres.

O objetivo do novo projeto é levar aos bairros da cidade diversos serviços do Posto de Atendimento ao Trabalhador (PAT), como vagas de emprego e orientação profissional, e do Banco do Povo, que oferece linhas de crédito especiais, além do Sebrae Móvel.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Turismo e Agronegócios de Jaguariúna, Mariana Bruscato, faz um balanço positivo da ação. “Nesse primeiro dia, conseguimos levar para o bairro Roseira de Cima toda a estrutura do PAT, do Banco do Povo e o Sebrae Móvel. O cidadão teve acesso a vagas de emprego, atualização de documentos, informações sobre empréstimos, entre outros serviços que oferecemos. Esse projeto é muito importante para aproximar toda essa estrutura da população”, disse a secretária.