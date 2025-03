ACONTECE HOJE OFICINA GRATUITA DE PERCUSSÃO

Logo mais às 14h amantes da música têm uma oportunidade única de mergulhar nos ritmos autênticos do forró. O Parque Menegon receberá a Oficina de Percussão Os Ritmos do Forró, que será ministrada gratuitamente até às 16h. O projeto integra o Programa Nacional de Apoio à Cultura (PNAB), com incentivos da Lei Aldir Blanc e apoio da Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Cultura.

Durante a oficina, os inscritos aprenderão sobre os principais instrumentos de percussão utilizados no forró, como zabumba, triângulo e pandeiro. Além disso, serão apresentados ritmos tradicionais como xote e baião, além de técnicas básicas para iniciantes e dicas para quem deseja aprimorar sua musicalidade.

Os interessados devem levar instrumentos de percussão, caso tenha (zabumba ou triângulo).

As vagas para a oficina são limitadas. Para participar basta acessar o link: https://forms.gle/9mTRLX8uGj8siYm28.

Serviço:

Oficina de Percussão Os Ritmos do Forró

Data: Hoje 21/03

Local: Parque Menegon, no bairro São José

Horário: Das 14h as 16h

Foto : Divulgação PMJ