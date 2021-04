1ª etapa da vacinação contra gripe segue até 10 de Maio

A 1ª etapa da vacinação contra a Influenza, o vírus da gripe, que começou na segunda-feira, dia 12 de abril, segue até o dia 10 de maio. Nesse primeiro momento estão sendo vacinadas as crianças de 6 meses até 5 anos, 11 meses e 29 dias, gestantes, mulheres com filhos recém-nascidos e trabalhadores da saúde. A imunização contra a gripe pode ser realizada nos Postos de Saúde dos bairros, Ambulatório e na Vigilância Epidemiológica. É necessária a apresentação do CPF, Cartão SUS e Carteira de Vacinação.

Considerando a ausência de estudos de coadministração para a vacinação contra influenza e COVID-19, não se recomenda a administração simultânea das vacinas. As pessoas contempladas no grupo prioritário para a vacinação contra influenza que buscarem uma Unidade Básica de Saúde, e ainda não foram vacinadas contra o coronavírus, preferencialmente, deve ser administrada a vacina COVID-19 e agendada a vacina influenza, respeitando um intervalo mínimo de 14 dias entre as vacinas.

A imunização contra a gripe faz parte da 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza e tem como meta vacinar pelo menos 90% dos grupos elegíveis. Esta ação envolve as três esferas gestoras do Sistema Único de Saúde (SUS), contando com recursos da União, das Secretarias Estaduais de Saúde (SES) e Secretarias Municipais de Saúde (SMS).

Cronograma da vacinação:

1ª etapa — de 12 de abril a 10 de maio: crianças, gestantes, puérperas e trabalhadores da saúde

2ª etapa — de 11 de maio a 8 de junho: idosos e professores

3ª etapa — de 9 de junho a 9 de julho: demais grupos prioritários

Horários de Vacinação:

PSF Bairros e Ambulatório

das 9h às 16h

Vigilância Epidemiológica

das 8h às 18h

Telefones:

PSF Bela Vista: 3896-9490

PSF Monte Santo: 3896-5101

PSF Popular: 3896-3355

PSF Recreio Campestre: 9 9736-2294

PSF Ressaca: 3896-1151

PSF Vila Bianchi: 3896-2340

Vigilância Epidemiológica: 3896-4273

Ambulatório: 3896-9501