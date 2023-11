1ª Jornada do Empreendedorismo Feminino traz painéis e palestras para incentivar empreendedoras locais e da região

O Sebrae SP, o Banco do Povo de Itapira e a Associação Feminina Pró-Cidadania promovem no próximo dia 22 a 1ª Jornada do Empreendedorismo Feminino voltada para Itapira e região e idealizado por Bruna Samora. O encontro, que irá reunir palestras, painéis e networking – será às 19h00 no auditório do Campus I do Uniesi (Entrada pela Rua Saldanha Marinho) e as inscrições (gratuitas) devem ser feitas antecipadamente pelo formulário https://forms.office.com/r/JDhwbJuBA9.

As palestrantes da noite serão Cibele Medeiros Gulin, Analista de Negócios do Escritório Regional do Sebrae de São João da Boa Vista, que falará sobre “Empoderamento feminino através da inteligência emocional” e Érica Domingues Palmieiri, Agente de Atendimento Sebrae Aqui e Agente de Crédito e Gestora Banco do Povo Paulista de Itapira, que discorrerá sobre o tema “Empreendedorismo como opção de carreira”.

Apesar de ser gratuito, os organizadores pedem pela doação de 1 kg de alimento não perecível que será revertido para o projeto Entrelaços Autismo. Os participantes também receberão certificados.

Imagem: Freepik