1º Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai acontece no dia 5 de agosto

Agosto marcará a realização de uma competição inédita no calendário esportivo de Mogi Guaçu: a 1ª edição do Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai. O evento acontecerá no primeiro sábado do mês, no dia 5 de agosto, a partir das 8h, em ringue montado no ginásio poliesportivo do Estádio Municipal Carlos Nelson Bueno, o Furno, localizado no Parque Cidade Nova. O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

A competição conta, até o momento, com cerca de 80 atletas inscritos de todas as idades entre homens e mulheres. Além de Mogi Guaçu, o campeonato vai contar com competidores de outras cidades, como Mogi Mirim, São João da Boa Vista, Cosmópolis, São Sebastião, Itanhaém, Itapira, Campinas, Americana. As inscrições estão abertas até o próximo domingo, dia 30 de julho.

Elas podem ser feitas através do WhatsApp do professor de educação física, responsável pelas aulas de artes marciais da SEL e idealizador do campeonato, Ezequiel Machado, no número (19) 99706-6882. O evento é aberto ao público e para a entrada é solicitada a entrega de 1 kg de alimento não-perecível, sendo os produtos direcionados para as instituições do município.

O 1º Campeonato Guaçuano de Boxe e Muay Thai terá cerca de 40 lutas casadas, sendo todas montadas pelo professor Ezequiel Machado. “Vamos montar as divisões de cards de acordo com o peso, altura, idade, nível, e tempo de treino dos atletas”, explicou. O professor completou dizendo que haverá entrega de troféus para o campeão e o vice nas lutas de Muay Thai, enquanto no boxe terá um cinturão para o campeão e medalha para o vice.

“Mogi Guaçu é um celeiro de jovens talentos. A competição trará visibilidade para os lutadores da cidade e para a modalidade. Pretendo continuar e fazer com que esse projeto cresça cada vez mais. Vamos fornecer todos os equipamentos necessários para os atletas executarem as lutas com segurança, como capacete, caneleira e protetor de tórax”, afirmou Ezequiel.

O Secretário da SEL, Paulo César Moreira, comentou que é um prazer poder colocar o Boxe e o Muay Thai na programação de esportes da cidade. “Essa é uma ótima oportunidade para outros jovens conhecerem e até mesmo praticar o esporte como um estilo de vida”, afirmou o secretário.