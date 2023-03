1º TORNEIO DE BEACH TENNIS IOTTE ACONTECE NOS DIAS 17,18 e 19 DE MARÇO NO HOTEL JAGUARY EM JAGUARIÚNA

Reportagem : Susi Baião

Foto: Susi Baião

Com mais de 200 inscritos já confirmados, a cidade de Jaguariúna se prepara para receber o 1º Torneio de Beach Tennis Iotte, que acontecerá entre os dias 17, 18, e 19 de março, no Hotel Jaguary.

Serão quatro quadras montadas, com disputas em quatro categorias: na sexta – feira 40+; sábado e domingo categorias das classes A, B C, D, iniciante; masculino, feminino, mista e pais e filhos. Os vencedores receberão troféus e brindes.

O torneio será organizado pela professora e atleta profissional de Beach Tennis Raquel Iotte, a quadra onde será realizado o evento leva o nome dela. Considerada a 17ª do mundo e a 7ª do Brasil, Raquel Iotte de 34 anos, natural de Jundiaí, é formada em Educação Física e pós graduada em tênis de campo.

É uma das principais atletas do mercado, participando ativamente das mais importantes competições nacionais e internacionais.

Começou sua carreira aos 17 anos jogando tênis de campo. Através de uma amiga conheceu o Beach Tennis e se apaixonou pelo esporte, foi quando resolveu trocar o campo pelas quadras. Seu primeiro trabalho como professora de Beach Tennis foi na Hípica de Campinas, depois começou a participar de torneios pelo Brasil e em outros países.

Sua primeira conquista foi no ano de 2019, durante o torneio em Miami nos EUA e, no ano seguinte em Fortaleza (CE) nova conquista. Depois não parou mais, participou de campeonato em Portugal, Espanha, Alemanha, Argentina, Aruba, Dubai e no Brasil já rodou quase o país inteiro e hoje está entre os melhores do mundo e do Brasil. Há 8 meses divide seu tempo dando aulas no Centro de Treinamento Iotte, no Hotel Jaguary.

Expectativa

Raquel conversou com nossa equipe de reportagem sobre a expectativa do evento e destacou a importância do Beach Tennis na sua vida. “O Beach Tennis é minha vida, é o que eu gosto de fazer, é o esporte que me deixa perto da família.

Sobre o torneio, estou muito feliz, são mais de 200 atletas inscritos. A ideia é incentivar e apoiar a prática dessa modalidade esportiva na cidade e que cresce a cada ano no Brasil. Será um torneio muito bacana e todos estão convidados,” ressaltou a atleta.

O evento será aberto ao público, vai contar com uma estrutura montada para atletas e convidados que inclui bar, piscina e área de convivência com música ao vivo.

O torneio conta com o patrocinio da Kona Beach Tennis, patrocinador oficial da atleta e da raquete que leva o nome dela.

História do Beach Tennis

O beach tennis foi criado em meados de 1987 na província de Ravennana, na Itália. Em 1996, o esporte começou a se profissionalizar.

Atualmente, é uma mistura do tênis tradicional, vôlei de praia e badminton. Suas regras e práticas vêm se modificando ao longo dos anos. Segundo a Federação Internacional de Tênis, o esporte é praticado por mais de 500 mil pessoas espalhadas em todos os continentes, independentemente de sexo e idade.

A modalidade chegou ao Brasil em 2008 no estado do Rio de Janeiro. Desde então, o beach tennis vem crescendo rapidamente em outras cidades litorâneas brasileiras.

Serviço:

1º Torneio Iotte Beach Tennis

Dia: 17, 18 e 19

Horários: às 8h

Local: Hotel Jaguary

Rua Amazonas , 4 – centro – Jaguariúna (19) 3837- 3700