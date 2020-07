1º Webinar sobre o Fórum Mundial da Água aponta a necessidade de criar ferramenta digital para a participação da Sociedade Civil no Senegal 2021

O Consórcio PCJ iniciou na terça-feira, dia 30, sequência de webinars intitulado “Semana de Diálogos sobre o Fórum Mundial da Água – de Brasília 2018 ao Senegal 2021” com objetivo de articular a participação brasileira no próximo Fórum que acontecerá no Dacar, Senegal. O primeiro webinar teve como tema “O Fórum Mundial da Água e a Participação Social Cidadã”, e contou com as apresentações de Lupércio Ziroldo Antônio, da Rede Brasil de Organismos de Bacias (REBOB), de Rose Adami, da Associação de Proteção da Bacia do Rio Araranguá (AGUAR), e de Malu Ribeiro da SOS Mata Atlântica. A moderação ficou por conta da gerente técnica do Consórcio PCJ, Andréa Borges, que conduziu os debates e culminou com um pacto de buscar a criação de uma plataforma digital para permitir maior participação possível da sociedade civil no 9º Fórum Mundial da Água, no ano que vem.

A proposta foi levantada por Ziroldo e Malu que relembraram que o Fórum brasileiro criou a plataforma Sua Voz, uma parceria entre a Agência Nacional de Águas (ANA) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). “Retomar a plataforma, talvez com nossa representação no Conselho Mundial da Água, partindo de um protagonismo de a gente criá-la porque tenho certeza absoluta que a rede criada nesses anos todos rapidamente se reconstrói, as pessoas que se envolveram com as questões da água no oitavo fórum e ecoou no mundo inteiro é algo latente basta criar as oportunidades que elas voltam a participar”, atentou o presidente da REBOB.

Malu fez uma retomada histórica sobre a participação da sociedade civil em eventos ambientais que culminaram com maior engajamento nas questões hídricas, especialmente no Fórum de Brasília, quando ocorreu um Fórum paralelo exclusivo para a participação da sociedade civil. “As plataformas digitais, como a Sua Voz, é uma forma de participação, porém, assim como nos fóruns globais da ONU, precisa ter um grupo que faça a ponte entre o Fórum paralelo e o Fórum oficial que aproxime as reivindicações e as pautas levantadas no ambiente virtual e da sociedade para o ambiente formal e institucional e isso é um desafio”, disse.

Rose Adami pontuou que as instituições do sistema de gerenciamento de Recursos Hídricos podem fazer esse papel de articulação da sociedade civil na participação dos Fóruns Mundiais da Água. “A parceria dos comitês, agência de bacias e consórcios são de extrema importância, pois, se essas entidades fizerem o papel de chamar as diferentes instâncias delegatárias eu acredito que vamos ter uma rede maravilhosa e uma participação do Brasil de extrema relevância, especialmente da sociedade civil, no 9º Fórum”.

O Consórcio PCJ tem compilado todas as discussões e feito uma relatoria que compilará todos os quatro webinars da Semana de Diálogos sobre o Fórum Mundial da Água e fará a tradução desse documento para remetê-lo aos organizadores do Fórum senegalês, previsto para ocorrer em março de 2021.

O presidente do Consórcio PCJ e prefeito de Nova Odessa (SP), Benjamim Bill Vieira de Souza, gravou vídeo com depoimento para a abertura da Semana dos Webinars. “Pretendemos com esses eventos dar o pontapé inicial para a nossa participação no 9º Fórum Mundial da Água, no Senegal, vamos juntos marcar a participação brasileira nesse que é considerado o maior evento sobre água do mundo”, atentou Bill.

A Semana de diálogos segue nessa quarta-feira, dia primeiro de julho, às 14h, com o webinar sobre “O Fórum Mundial e a Gestão da Água frente às Mudanças Climáticas”, que contará com as participações de Rui Brasil Assis, da Secretaria de Infraestrutura e Meio Ambiente de São Paulo, com Glauco Kimura, da Unesco/Brasil, e Ângelo Lima, do Observatório Governança das Águas (OGA). Quem ainda não fez sua inscrição de participação pode fazer pelo link:

https://forms.gle/ULsuYZQKj9MrTVK17. A inscrição garante acesso a todos os dias de webinars e os inscritos que participarem de todos os dias receberão um certificado exclusivo.

Quem perdeu o primeiro dia de webinars, pode acessá-lo no nosso canal do Youtube. O vídeo completo está no link: https://youtu.be/7VL4JLNf1yo

Sobre o Consórcio PCJ:

O Consórcio PCJ, fundado em 1989, é uma associação civil de direito privado, composta por 41 municípios e 24 empresas associados, que atua como uma agência de fomento, planejamento e sensibilização, com o objetivo de recuperar e preservar os mananciais, além de discutir a implementação de políticas públicas voltadas à gestão da água. A entidade é referência nacional e internacional na gestão de recursos hídricos, sendo membro de importantes entidades internacionais, como: O Conselho Munidial da Água, a Rede Internacional de Organismos de Bacias (Riob), a Rede Latino-Americana de Organismos de Bacias (Relob) e a Rede Brasil (Rebob).