21 vagas disponíveis para o Censo 2022 em Engenheiro Coelho

Interessados devem se inscrever até às 16h do dia 21 de janeiro

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) abriu inscrições para o concurso do Censo 2022 em Engenheiro Coelho. Os interessados devem se inscrever até às 16h do dia 21 de janeiro.

Estão disponíveis 21 vagas no município, com contratos cuja duração é de até cinco meses.

Os editais, assim como conteúdos técnicos que cairão nas provas e quadro de vagas de concorrência ampla por município, podem ser consultados nos sites da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC).

A FGV é responsável pelas provas para o cargo de recenseador, agentes censitários municipais e agentes censitários supervisores. Das 21 vagas, 18 são para recenseador, 2 para Agente Censitário Supervisor (ACS) e 1 para Agente Censitário Municipal (ACM).

Inscrições e salários

As inscrições vão até às 16h do dia 21 de janeiro, e os valores da taxa são R$57,50 para recenseador e R$ 60,50 para ACM/ACS. O cadastro deve ser feito no endereço eletrônico https:// conhecimento.fgv.br/concursos/ ibgepss21.

Os recenseadores recebem por produtividade, que varia de acordo com o setor censitário (que é a unidade pela qual o IBGE divide o município), quantidade de domicílios e pessoas recenseadas; tem jornada variável e é exigido nível fundamental completo.

Já ACM e ACS possuem salários fixos (R$ 2.100,00 e R$ 1.700,00, respectivamente) além de auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio pré-escolar; jornada semanal de 40 horas (8 horas diárias) e é preciso ter ensino médio completo.

No caso dos recenseadores, a duração do contrato é 3 meses, e dos agentes censitários supervisores e agentes censitários municipais de 5 meses.

De acordo com o edital, é necessário estar em dia com as obrigações militares (para homens) e eleitorais, ter 18 anos completos na data da contratação, não estar incompatibilizado para o cargo (por exemplo, já ser funcionário público ligado à qualquer órgão federal, estadual ou municipal), etc