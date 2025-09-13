22ª Campinas Restaurant Week reforça compromisso da cidade com a gastronomia e prevê movimentar mais de R$ 6 milhões na economia local

Gnocchi Trufado da Ninetto Trattoria – Créditos de Fotos: Álvaro Jr. / Campinas Restaurant Week

Com expectativa de 40 mil menus vendidos, festival acontece entre 12 de setembro e 12 de outubro e reforça a potência de Campinas como polo gastronômico e cultural

O jantar de lançamento da 22ª edição da Campinas Restaurant Week reuniu autoridades, imprensa e representantes do setor gastronômico e foi marcado pelo prestígio e pela projeção de impacto para a cidade. Estiveram presentes a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e Vice-Presidente da ACIC, Adriana Flosi; a Secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli; o Diretor de Turismo, Eros Vizel; e o Diretor de Cultura, Gabriel Rapassi.

A presença institucional reforça o compromisso de Campinas em fomentar a gastronomia como vetor de desenvolvimento econômico, cultural e turístico.

De 12 de setembro a 12 de outubro de 2025, mais de 40 restaurantes participam do festival com menus completos a preços fixos a partir de R$54,90. A expectativa é a venda de 40 mil menus, com ticket médio de R$150, o que representa mais de R$6 milhões movimentados na economia local.

Foto: Fernando Reis, idealizador da Brasil Restaurant Week, ao lado da Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação, Adriana Flosi.

Para o setor gastronômico, a Restaurant Week significa não apenas aumento de fluxo e fidelização de clientes, mas também oportunidade de inovação. Esta edição, o tema “Uma Volta pela Itália” valoriza as tradições da mesa italiana e inspira os chefs a criarem experiências que unem memória afetiva e criatividade.

“Campinas é uma cidade pulsante, que respira gastronomia e inovação. Já estamos presentes aqui há 11 anos, com 21 edições realizadas, e a cada ano vemos esse movimento crescer e se fortalecer. A presença de autoridades como a Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tecnologia e Inovação e Vice-Presidente da ACIC, Adriana Flosi, a Secretária de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli, o Diretor de Turismo, Eros Vizel e o Diretor de Cultura, Gabriel Rapassi, mostra o quanto Campinas reconhece a importância da gastronomia como motor para a economia, para o turismo e para a cultura local”, destaca o idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis.

Além disso, a edição conta com o patrocínio da Payby, solução tecnológica que traz inovação ao consumidor e aos restaurantes, permitindo pedidos e pagamentos diretamente pelo celular, otimizando a experiência à mesa.

Com impacto econômico, cultural e social — já que o festival mantém o apoio à Casa Ronald McDonald Campinas — a 22ª Campinas Restaurant Week se consolida como uma plataforma que conecta cidade, público e restaurantes em torno de experiências gastronômicas únicas e transformadoras.

Foto: Idealizador da Brasil Restaurant Week, Fernando Reis, ao lado da Secretária

de Cultura e Turismo, Alexandra Caprioli e seu marido, o engenheiro civil Alberto Fontolan.