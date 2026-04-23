ENTRADA DO HOSPITAL WALTER FERRARI É ALTERADA TEMPORARIAMENTE PARA O PAI

A Secretaria Municipal de Saúde informa que, a partir desta quinta-feira (23), a entrada do Hospital Municipal Walter Ferrari passa a funcionar provisoriamente pelo Pronto Atendimento Infantil (PAI).

A alteração é temporária e segue até o dia 3 de maio. Durante esse período, todos os pacientes, acompanhantes e visitantes devem acessar o hospital exclusivamente pela entrada do PAI (prédio anexo ao hospital).

A mudança é necessária devido às obras de reforma e modernização da recepção e da ala de exames de imagem da unidade, que visam aprimorar a estrutura e oferecer mais conforto, segurança e qualidade no atendimento à população.

A Secretaria de Saúde orienta que os munícipes fiquem atentos à sinalização no local e, em caso de dúvidas, procurem as equipes de apoio disponíveis na unidade.

A Secretaria Municipal de Saúde reforça que as melhorias fazem parte dos investimentos contínuos na área da saúde do município, com o objetivo de garantir um atendimento cada vez mais eficiente e humanizado à população.

Foto: Divulgação