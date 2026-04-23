Serviços públicos em Holambra têm funcionamento alterado em função do feriado do Dia do Trabalhador

Serviços e espaços públicos de Holambra sofrerão alterações no funcionamento no dia 1º de maio, sexta-feira, em função do feriado nacional do Dia do Trabalhador. As Unidades Básicas de Saúde, a Academia da Saúde, o Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), a Vigilância Ambiental, o Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (NACATEA), o consultório veterinário do Programa Meu Pet e a Farmácia Municipal ficarão fechados. A Policlínica Municipal e o Serviço de Ambulância (192) funcionarão normalmente, 24 horas por dia, sem qualquer interrupção, para atendimentos de urgência e emergência.

O Paço Municipal, o Espaço do Empreendedor e a Biblioteca Municipal fecharão as portas na sexta-feira. As atividades serão retomadas na segunda, dia 4. O mesmo ocorre no Departamento de Promoção Social, no Centro de Referência da Assistência Social (CRAS), no Salão da Terceira Idade, no Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT) e nas creches e escolas municipais.

O Conselho Tutelar atuará em sistema de plantão na sexta-feira, dia 1º, por meio do telefone (19) 99747-2269.

Os ônibus do transporte público municipal funcionarão, na sexta-feira, em horário de domingo.

A coleta de lixo doméstico será realizada normalmente. A de recicláveis será suspensa apenas no dia 1º. Moradores do Centro, da rua Solidagos, Avenida das Tulipas e dos residenciais Filhos do Sol e Vila das Tulipas devem guardar os itens para descarte em 8 de maio. O Ecoponto não funcionará no feriado.

O Complexo Aquático Municipal ficará fechado em 1º de maio e funcionará nos dias 2 e 3. O Ginásio Municipal e o Estádio Municipal Zeno Capato não abrirão nos dias 1º,2 e 3.

Confira o horário de funcionamento dos serviços e espaços públicos durante o feriado do Dia do Trabalhador:

-Unidades Básicas de Saúde, Academia da Saúde, Centro de Atendimento Psicossocial (CAPS), Vigilância Ambiental, Núcleo de Atenção à Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro Autista (NACATEA), Farmácia Municipal: e consultório veterinário do Programa Meu Pet: fechados no dia 1º.

-Policlínica Municipal e Serviço de Ambulância: funcionamento normal para atendimentos de urgência e emergência, 24 horas por dia.

-Creches e escolas municipais: atividades suspensas no dia 1º.

-Salão da Terceira Idade e Núcleo de Atenção e Orientação Terapêutica ao Trabalho (NAOTT), Centro de Referência da Assistência Social (CRAS) e Departamento de Promoção Social – fechados em 1º de maio.

-Conselho Tutelar:sistema de plantão na sexta-feira, dia 1º, por meio do telefone (19) 99747-2269.

-Paço Municipal: atividades suspensas no dia 1º.

-Transporte público: veículos funcionarão em horário de domingo na sexta-feira, dia 1º.

-Coleta de lixo doméstico: atendimento normal.

-Coleta de lixo reciclável: suspensão em 1º de maio.

-Ecoponto: fechado na sexta -feira.

-Complexo Aquático Municipal – aberto nos dias 2 e 3. Fechado em 1º de maio.

-Ginásio Municipal – fechado entre os dias 1º e 3 de maio

-Estádio Municipal Zeno Capato: fechado nos dias 1º, 2 e 3 de maio.