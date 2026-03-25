JAGUARIÚNA REVELA MAIS UM ATLETA PARA A FEDERAÇÃO PAULISTA DE BASQUETE

Contradizendo o ditado popular que “o raio não cai duas vezes no mesmo lugar”, o basquete de Jaguariúna revela mais um novo talento: o pivô Daniel Dias (à esquerda na foto) agora também integra a Federação Paulista de Basquete e se junta a outro jaguariunense, Pedro Sgarbi, que havia sido federado em 2025.

Daniel, que foi peça fundamental nas conquistas da temporada passada — Vice-Campeão Sub-15 e Campeão Sub-16 da Liga Metropolitana, onde também brilhou como MVP (jogador mais valioso) — agora leva o nome da cidade para a elite do estado.

Atualmente, Daniel e Pedro defendem as cores do AABB/Limeira disputando o mais alto nível do basquetebol paulista, mas nos seus dias de folga treinam com os ex-companheiros, em Jaguariúna, inspirando a nova geração e fortalecendo a base onde tudo começou.

Atual atleta do Regatas de Campinas, outra revelação da cidade, Alexandre Marin (eleito melhor pivô do estado em 2024) também é fruto do trabalho de longo prazo realizado nos programas da Secretaria Municipal de Juventude, Esportes e Lazer.

Foto: Divulgação