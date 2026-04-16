‘Água à Vista’: Mogi Mirim recebe espetáculo teatral que estimula jovens a criar soluções ambientais

Com foco em sustentabilidade, projeto “Arte de Inovar com Maratona e Inovação” une teatro e Ideathon nos dias 29 e 30 de abril, respectivamente.

O que o futuro nos reserva em 2070? Essa é a premissa de “Água à Vista”, espetáculo teatral da Companhia de Teatro Parafernália, que desembarca no Instituto ICA, em Mogi Mirim, no dia 29 de abril. Mais do que entretenimento educativo, a peça é o gatilho para o projeto “Arte de Inovar com Maratona de Inovação”, que desafia jovens a transformarem inspiração artística em soluções reais para o planeta através de um Ideathon.

Na peça, dois cientistas e um aventureiro viajam no tempo para entender a escassez de recursos hídricos com a ajuda de um guia inusitado. No dia seguinte (30), os jovens saem da plateia para a ideação: em uma oficina de inovação com o apoio de mentores, os participantes criam propostas ambientais para o presente. As melhores ideias serão premiadas por uma banca examinadora.

Realizado pela Loa Produções Culturais e Criativas, o projeto já impactou mais de 20 mil pessoas em 31 cidades brasileiras, gerando cerca de 750 ideias sustentáveis.

“Mogi Mirim é um terreno fértil para a inovação, e o ‘Arte de Inovar com Maratona de Inovação’ chega para potencializar esse cenário usando a cultura como motor da economia criativa. Acreditamos que a arte é o ponto de partida ideal para despertar o olhar empreendedor”, explica Andréia Nunes, coordenadora-geral da Loa Produções Culturais e Criativas.

O projeto é viabilizado por meio de recursos do Fomento CultSP e conta com apoio do Programa de Ação Cultural (ProAC), da Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas do Governo do Estado de São Paulo.