24º Campeonato de Futsal de Santo Antônio de Posse: Semifinais Definiram a Grande Final

Na noite da última sexta-feira, 26 de julho, as semifinais do 24º Campeonato Amador de Futsal de Santo Antônio de Posse proporcionaram grandes emoções e partidas equilibradas.

O primeiro confronto da noite foi entre Furacão e Itaposse. Em um jogo acirrado, o Furacão garantiu sua vaga na final com uma vitória por 5 a 3. Logo em seguida, Bang Bang e Tamo Unido entraram em quadra para mais uma partida emocionante. Bang Bang conseguiu superar Tamo Unido por um placar apertado de 5 a 4, assegurando assim sua presença na grande decisão.

Com esses resultados, a final do campeonato está definida e promete ser um grande espetáculo para os amantes do futsal. Furacão e Bang Bang se enfrentarão na próxima sexta-feira, 2 de agosto, às 19:30, no Ginásio Municipal de Esportes Francisco Ferreira e Silva.

Venha torcer e prestigiar esse evento que celebra o esporte e a comunidade local!