24º Campeonato Municipal de Futebol da 1ª Divisão terá início no dia 15 de março

O 24º Campeonato Municipal de Futebol da Primeira Divisão terá início 15 de março e será disputado por 12 equipes. Em 2019, o Comercial conquistou o título da competição.

Além do atual campeão, estarão disputando o torneio o Itaqui, o vice-campeão do ano passado, o Paulista, Ypê Pinheiro, Ipiranga, Jardim Brasília, Família Souza, Juventude e LEC.

As equipes que subiram da segunda divisão e irão disputar a elite do campeonato municipal são o São Pedro e o Paulistinha, a campeã e a vice da segunda divisão em 2019.

O Bola + F.C. ascendeu à 1ª Divisão na vaga deixada pelo LM Monitoramento e pelo Vera Cruz, que não aceitaram ser promovidos em decorrência do seu índice técnico.

No Congresso Técnico, mediante votação aberta, as agremiações deliberaram que não haverá limite quanto ao número de inscrição de jogadores não residentes em Mogi Guaçu.

Cada agremiação poderá inscrever no máximo 25 jogadores, sendo que os pedidos de registros de atletas terão que ser acompanhados da cópia de um documento com foto, como o RG ou CNH.

No banco de reservas poderão permanecer no máximo quatorze jogadores uniformizados, as numerações não poderão ser repetidas e as equipes poderão processar até 9 nove substituições.

A competição reúne as equipes em um só grupo e, na primeira fase, todas se enfrentarão em turno único. A primeira e a segunda colocadas se classificam diretamente para a semifinal.

Os times que ficarem entre o terceiro e sexto lugar irão disputar uma segunda fase antes de avançar na competição.

As duas últimas colocadas da primeira fase serão rebaixadas para o Campeonato Municipal de Futebol da Segunda Divisão de 2021.