25º Campeonato Municipal de Futebol da 2ª Divisão começa neste final de semana e reúne 36 equipes

A bola vai rolar na 2ª Divisão do 25º Campeonato Municipal de Futebol de Mogi Guaçu – Troféu Francisco Antônio Miguel -, o Miguelito. A competição, que reúne 36 equipes em busca do título de um dos torneiros mais tradicionais da região, começa no domingo, dia 6 de agosto, com jogos disputados em seis centros esportivos da cidade. O campeonato é organizado pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

Os jogos da 1ª rodada deste domingo serão entre Vila Real x Internacional e Cedro x Nova Alvorada, no centro esportivo Amaury Caveanha, no Distrito de Martinho Prado Júnior; Roseira x Esporte Clube e Vasquinho x Itacolomy, no Antônio Campano, no Jardim Bela Vista; Horizonte x Guarani e Amigos x União, no José Américo Caveanha, o Cerep, na Vila Paraíso; e Santa Cecília x Aston Vila e Alto dos Ypês x Kapotas, no Alcides Macena Maria, o Pelezão, no Jardim Ypê II.

Além disso, no Centro Esportivo José Suzigan, o Beira-Rio, o Madrugada enfrenta o Limoeiro/Vida Nova e o Eucaliptos joga contra o Quebrada Suécia. Fechando a rodada, no Prefeito Nelson de Paula Bueno, o Aica, Napoli encara o Red Bull e Vila Miranda enfrenta o Ipanema.

As 36 equipes foram divididas em seis grupos, sendo cada um deles composto por seis times. Se classificam para a próxima fase, os dois primeiros colocados de cada grupo e os quatro melhores terceiros colocados. Os clubes que ficarem nas duas últimas posições de seus respectivos grupos estão automaticamente rebaixadas para a seletiva de 2024, no qual terão que disputar uma vaga para a 2ª Divisão no ano que vem. O campeão da competição será decidido em jogo único, e em caso de empate, a decisão será nos pênaltis.

As equipes campeã e vice-campeã receberão troféu e os jogadores medalha de ouro e prata, respectivamente. Além disso, o artilheiro e o goleiro menos vazado do campeonato também serão premiados.

Os 36 times participantes nesta atual edição são: Eucaliptos, Altos Ypês, Roseira/NSG, Limoeiro/Vida Nova, Vila Real (Martinho Prado), Vera Cruz, União, Santa Cecília, Horizonte, Vasquinho, Santa Terezinha, Vila Miranda, Cruzeiro, Nova Alvorada, Napoli, Itamarati, Kapotas, União da Vila, Parque do Estado, Cedro (Martinho Prado), Amigos F.C., Aston Villa, Red Bull, Internacional, Guarani, Black F.C., Blue Label, Inter de Vilão, Ipanema, Itacolomy, Madrugada, Esporte Clube, Pantanal, Quebrada Suécia, Torino e Vênus.

Tabela da 1ª rodada

6 de agosto – Domingo

Centro esportivo Amaury Caveanha, Distrito de Martinho Prado Júnior

7h50 – Vila Real x Internacional

9h50 – Cedro x Nova Alvorada

Centro esportivo Antônio Campano, Jardim Bela Vista

7h50 – Roseira x M.G. Esporte Clube

9h50 – Vasquinho x Itacolomy

Centro esportivo José Américo Caveanha, Cerep

7h50 – Horizonte x Guarani

9h50 – Amigos x União

Centro esportivo Alcides Macena Maria, Pelezão

7h50 – Santa Cecília x Aston Vila

9h50 – Alto dos Ypês x Kapotas

Centro esportivo José Suzigan, Beira Rio

7h50 – Madrugada x Limoeiro/Vida Nova

9h50 – Eucaliptos x Quebrada Suécia

Centro esportivo Prefeito Nelson de Paula Bueno, Aica

7h50 – Napoli x Red Bull

9h50 – Vila Miranda x Ipanema