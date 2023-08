27ª Festa do Caminhoneiro de Jaguariúna Homenageia aos Heróis que Movem o Brasil

Por Regina Vicenzotti

Foto Ilustrativa

Evento recheado de atrações celebra a dedicação dos profissionais das estradas em um dia de festa e reconhecimento

No próximo domingo, dia 03 de setembro, a cidade de Jaguariúna será palco da 27ª Festa do Caminhoneiro, um evento marcante que homenageia os heróis das estradas que desempenham um papel vital na economia do país. O Parque Santa Maria se transformará em um local de festas, com uma programação que inclui carreata, missa, benção dos motoristas e um show emocionante, além de uma deliciosa praça de alimentação. A festa é uma realização do Clube dos Caminhoneiros, com o apoio da Prefeitura Municipal de Jaguariúna.

A programação começa cedo, às 7 horas, com uma missa especial na Igreja de Santo Antônio, para abençoar os caminhoneiros e suas jornadas. Em seguida, às 8h30, a carreata parte do bairro Guedes de Baixo, percorrendo as ruas da cidade e proporcionando um espetáculo de grande impacto visual, com a benção dos Motoristas marcada para as 10h na Paróquia Sagrado Coração de Jesus.

O ponto alto da festa acontece às 15 horas, com um show imperdível da dupla Ferraz e Daiano, que promete animar o público presente com músicas envolventes. A praça de alimentação estará aberta durante todo o evento, oferecendo uma variedade de opções gastronômicas para todos os gostos.

A 27ª Festa do Caminhoneiro de Jaguariúna é uma demonstração de gratidão a esses profissionais incansáveis ​​que desempenham um papel vital na economia e na vida cotidiana do país. É um dia para celebrar.

Portanto, marque no calendário e junte-se a essa festa emocionante que homenageia os caminhoneiros e tudo o que eles representam para o Brasil. A 27ª Festa do Caminhoneiro de Jaguariúna promete ser um dia de diversão, reflexão e união em torno desses verdadeiros heróis das estradas.