28 CASOS POSITIVOS DE CORONAVÍRUS SÃO NOTIFICADOS EM MOGI GUAÇU

Dois óbitos por Covid-19 foram confirmados no boletim desta quarta-feira, 5, da Secretaria de Saúde de Mogi Guaçu. Um homem com 47 anos e uma mulher de 66 anos, com histórico de comorbidades, faleceram nesta quarta.

Vinte e oito novos casos foram confirmados nas últimas 24 horas, totalizando 1.762 casos positivos – 1.669 são guaçuanos. A cidade tem 47 suspeitos e 2.789 negativos. Trinta e nove pacientes estão internados, com 16 em UTI (Unidade de Terapia Intensiva).