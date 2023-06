2ª edição do Rock no Rio terá muita música e lazer para toda a família

Em comemoração ao Dia Mundial do Rock, que é celebrado no dia 13 de julho, o Rock no Rio de Mogi Guaçu chega para agitar a cidade com muita música de qualidade e entretenimento para toda a família. O evento, promovido pela Secretaria Municipal de Cultura, será realizado no dia 9 de julho, no Parque dos Ingás, a partir do 12h, com término previsto para às 21h, prometendo muito rock n’ roll durante nove horas de duração.

Serão oito as bandas responsáveis por agitar o público, conforme chamamento público realizado: Mogi Rockmob, Rotta do Som, Banda Rock Village, Deadly Love, Bruxax, Cadillac Queen, tocando um repertório variado, incluindo músicas autorais e covers de diversas bandas, além de Live Guns – Guns N’ Roses Cover e Banda Balaio Doido – Cover Red Hot Chilli Pepers, tocando os sucessos dessas bandas memoráveis.

A banda Mogi Rockmob, a maior banda de rock do Brasil, como eles se auto titulam, contam com cerca de 100 integrantes em seu grupo e será a responsável pela abertura dos shows. Porém, as atrações não acabam por aí. Haverá um espaço dedicado para a praça de alimentação, com food trucks de chopp artesanal, bebidas quentes, hambúrgueres, porções, pastéis, massas, lanches, cachorro-quente, doces, além de barracas de artesanato.

O assessor da Secretaria de Cultura, Diego Franco, comentou que a região da Baixa Mogiana é um celeiro de grandes talentos musicais. “Mogi Guaçu tem um movimento expressivo de bandas de rock, sejam elas autorais ou covers. Uma data tão importante, como o Dia Mundial do Rock para os músicos, é muito especial e, sem dúvida, gera a oportunidade de demonstrar o trabalho que é afiado ensaio após ensaio”, disse

Programação

12h– Mogi Rockmob

14h – Bruxax

15h – Deadly Love

16h – Rock Village

17h – Rotta do Som

18h – Cadillac Queen

19h – Live Guns – Guns N’ Roses Cover

20h – Banda Balaio Doido – Cover Red Hot Chilli Pepers