2ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol Base teve goleada e muita disputa

No último final de semana, foram realizados 24 jogos nas três categorias que participam da competição

O Campeonato Municipal de Futebol de Base ganha mais emoção a cada rodada

O Campeonato Municipal de Futebol de Base teve, no fim de semana, a realização da 2 ª rodada com a disputa de 24 jogos nas três categorias que participam da competição. Com entrada gratuita, além dos familiares e amigos, o campeonato tem despertando interesse entre as pessoas que gostam de apreciar a nova geração do esporte.

As partidas classificatórias para a fase eliminatória estão sendo disputadas nas praças de esportes da Prefeitura Municipal de Campinas e em espaços públicos de clubes parceiros da Secretaria de Esportes e Lazer, promotora do evento que reúne mais de 1,2 mil crianças e adolescentes com idade entre 9 anos e 15 anos, de todos os gêneros.

A rodada teve um total de 91 gols marcadas, sendo que a maior goleada foi registrada na categoria sub 11, na vitória da Associação Esportiva Itajaí sobre o Shalk 09, pelo placar de 8 a 0. Na categoria sub 13, o resultado mais expressivo foram os 6 a 0 da Cecojam sobre o Boca Juniors Campinas. Já na sub 15, o destaque foi o placar de 5 a 2 do Revela Soccer sobre o Clube Bonfim.

Resultados da 2ª rodada

Campo dos Servidores Públicos Municipais de Campinas:

AGS Campinas 3 x 0 ASPMC – sub 11

AGC Campinas 1 x 5 ASPMC – sub 13

AGC Campinas 2 x 3 ASPMC – sub 15

Praça de Esportes Orestes Quércia :

Projeto Bugrinho Estádio 0 x 1 Eurobarcelona Jd Eulina – sub 11

Projeto Bugrinho Estádio 3 x 0 Eurobarcelona Jd Eulina – sub 13

Projeto Bugrinho Estádio 3 x 1 Eurobarcelona Jd Eulina – sub 15

Praça de Esportes Olímpio Dias Porto:

Cecojam 1 x 2 Boca Juniors – sub 11

Cecojam 6 x 0 Boca Juniors – sub 13

Cecojam 2 x 0 Boca Juniors – sub 15

Campo da Sociedade Hípica de Campinas:

LM Soccer 2 x 0 Hípica – sub 11

LM Soccer 1 x 1 Hípica – sub 13

LM Soccer 2 x 1 Hípica – sub 15

Campo do Corinthinha:

R9 Academy 1 x 2 Projeto Bugrinho Ouro Verde – sub 11

R9 Academy 1 x 3 Projeto Bugrinho Ouro Verde – sub 13

R9 Academy 1 x 2 Projeto Bugrinho Ouro Verde – sub 15

Campo do Bosque Ferdinando Tilli:

Itajaí 8 x 0 Shalk 09 – sub 11

Itajaí 4 x 0 Shalk 09 – sub 13

Itajaí 2 x 4 Shalk 09 – sub 15

Campo do Clube Bonfim:

Revela Soccer 1 x 1 Clube Bonfim – sub 11

Revela Soccer 4 x 1 Clube Bonfim – sub 13

Revela Soccer 5 x 2 Clube Bonfim – sub 15

Praça de Esportes Argemiro Roque (São Bernardo):

Projeto Bugrinho Aurélia 2 x 3 Flamenguinho – sub 11

Projeto Bugrinho Aurélia 4 x 1 Flamenguinho – sub 13

Projeto Bugrinho Aurélia 0 x 1 Flamenguinho – sub 15

Sábado, dia 11 de maio, vai ser disputada a 3ª rodada do Campeonato Municipal de Futebol de Base 2024.