2º Feirão de Automóveis vai até dia 22 de dezembro em Artur Nogueira

Iniciativa da Prefeitura, com apoio da Acean, reúne mais de 350 veículos em frente à Câmara Municipal

O 2º Feirão de Automóveis “Dirija sua conquista e acelere a economia local” foi prorrogado e permanecerá em frente à Câmara Municipal até o dia 22 de dezembro. A iniciativa da Prefeitura, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico e da Associação Comercial (Acean), reúne mais de 350 veículos.

As lojas multimarcas de automóveis do município tem oferecido aos moradores o carro ou moto que mais agrada e cabe no bolso, com condições imperdíveis. Os veículos, novos e usados, estão disponíveis durante todo o feirão, das 8h às 18h.

O prefeito Lucas Sia (PSD) fica feliz com mais uma edição desse evento pioneiro em Artur Nogueira. “Tem sido a oportunidade perfeita para movimentar a economia do município, e ao mesmo tempo, realizar o sonho dos moradores que estão procurando o próprio veículo com preços acessíveis e condições especiais”, diz.

Tatiane Gibertoni, secretária de Desenvolvimento Econômico, destaca que o objetivo é reunir os veículos em um só lugar a fim de impulsionar as vendas e facilitar o acesso aos moradores. “A gestão se preocupa em atender cada nicho da economia local. Aproveitem esse fim de ano para tirar aquele sonho do papel, e quem sabe, já garantir o presente de Natal”, exclama.

O feirão conta com o apoio e patrocínio da NetAki.