2º FESTIVAL DO CAFÉ ATRAI MILHARES DE TURISTAS AO CIRCUITO DAS ÁGUAS

Milhares de pessoas tiveram a oportunidade de conhecer a qualidade dos cafés especiais da região, durante o evento realizado no último final de semana em Serra Negra

O Circuito das Águas atrai muitos turistas para cada uma das suas nove cidades devido à diversidade de atrações e, no último final de semana, não foi diferente com o 2º Festival do Café.

O evento, organizado pela Prefeitura Municipal e ACECAP (Associação dos Produtores de Cafés Especiais do Circuito das Águas Paulista), movimentou a Praça João Zelante entre os dias 20 e 22 de maio e apresentou os cafés especiais de toda a região.

Produtores do Circuito das Águas tiveram a oportunidade de apresentar uma grande diversidade de produtos feitos exclusivamente de café, como cervejas artesanais, geléias, doces, salgados, licores, cachaças e, é claro, a bebida mais consumida do mundo nas mais variadas versões.

Além da degustação e venda dos produtos relacionados aos cafés especiais, o público teve a oportunidade de vivenciar a experiência de tomar o café através de vários métodos de preparo, ou seja, desde o tradicional coado até a prensa francesa e tecnológicas máquinas de espresso italiano.

Durante o final de semana, também foram ministradas palestras com baristas e especialistas em café, abordando métodos distintos do preparo da bebida, além de shows musicais, que animaram o evento.

“O café produzido no Circuito das Águas sempre se destacou pela sua qualidade, devido ao clima favorável da nossa região montanhosa, que proporciona há muito tempo uma bebida premiada em muitos concursos que são realizados no Brasil e mundo afora. Esse tipo de evento é sempre muito importante para o CICAP, uma vez que reúne o que há de melhor em opções e atrações e que acabam atraindo os turistas para todas as nove cidades”, salientou Elaine Ap. Ribeiro de Souza, gestora do CICAP.

O Consórcio – O Consórcio Intermunicipal para o desenvolvimento do Pólo Turístico do Circuito das Águas Paulista é uma consociação formada pelas cidades de Águas de Lindóia, Amparo, Holambra, Jaguariúna, Lindóia, Monte Alegre do Sul, Pedreira, Serra Negra e Socorro, que tem como objetivo o desenvolvimento em conjunto do pólo turístico regional no qual as cidades que o compõem estão inseridas. Atualmente, o Consórcio tem como sede a cidade de Monte Alegre do Sul, com seu Prefeito, Edson Rodrigo de Oliveira Cunha, como presidente.