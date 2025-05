2º InterCAPS Mogi Guaçu reúne pacientes da região

A Secretaria Municipal de Saúde, por meio da Saúde Mental, realiza nesta sexta-feira, 16 de maio, o 2º InterCAPS Mogi Guaçu. O evento acontece no Clube de Campo do Sindicato dos Metalúrgicos, no Jardim Igaçaba, até às 15h. A competição faz parte da programação do Dia Nacional da Luta Antimanicomial, data que é lembrada no Brasil no dia 18 de maio.

O 2º InterCAPS Mogi Guaçu reúne 300 pacientes representando as cidades de Itapira, Mogi Mirim, Mococa e São João da Boa Vista, além de Mogi Guaçu. Entre as atividades em disputas estão futebol, queimada, gincanas (jogos diversos) e oficinas terapêuticas para os pacientes que não quiserem participar da competição.

A coordenadora da Saúde Mental, Jane Papa, comentou que o evento esportivo e integrativo entre os CAPS tem como objetivo o relacionamento entre os usuários. “Além disso, visa incentivar a prática de esportes para a melhoria da qualidade de vida desses usuários”, disse ela ao ressaltar que “o InterCAPS facilita a inserção dos usuários na sociedade, bem como, evidencia que o acompanhamento adequado favorece a adesão dos mesmos aos tratamentos e o convívio com a coletividade”.

Os 300 participantes do evento são usuários do serviços dos Centros de Atenção Psicossocial – CAPS II, Centros de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS AD) e Centro de Atenção Psicossocial Infanto Juvenil (CAPS IJ).