Produtores rurais da região de Campinas já podem se inscrever no ALI Rural

O Sebrae-SP está com inscrições abertas para o programa Agentes Locais de Inovação (ALI) Rural, voltado a produtores rurais de 22 cidades da região de Campinas. Ao todo são 70 vagas disponíveis para interessados em melhorar a gestão e a produtividade de seus negócios no campo por meio de acompanhamento técnico gratuito. As inscrições devem ser feitas até o início de agosto pelo site oficial do programa: https://bit.ly/ALIRuralCampinas.

“O processo de seleção já está em andamento e os produtores que desejam participar devem se inscrever o quanto antes”, explica Angélica Alves, analista de negócios do Sebrae-SP responsável pela gestão do programa na regional.

A nova edição do ALI Rural está prevista para começar em agosto de 2025 e terá duração de um ano. Nesse período, cinco agentes estarão em campo para acompanhar os produtores da região, com foco em soluções personalizadas para cada propriedade.

“Cada agente trabalhará com um grupo de 12 a 15 produtores, propondo melhorias práticas e acompanhando de perto a aplicação dessas mudanças no dia a dia da propriedade”, destaca Angélica. Além de estimular práticas inovadoras no meio rural, o programa busca contribuir com a sustentabilidade, o crescimento e a competitividade dos pequenos negócios do campo.

Sobre o ALI Rural

O ALI Rural é um programa do Sebrae que leva inovação ao campo por meio de consultoria técnica especializada. Os Agentes Locais de Inovação atuam diretamente com os produtores rurais, identificando oportunidades de melhoria, propondo soluções e acompanhando sua implementação ao longo de um ciclo de 12 meses — tudo de forma gratuita.