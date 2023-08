3° Festival Gastronômico atrai novos clientes e impulsiona comércio de Artur Nogueira

Evento celebrou culinária e cultura nogueirense, e fortaleceu a economia local

Artur Nogueira foi palco de um verdadeiro sucesso culinário com a realização do 3° Festival Gastronômico “Brasilidades”. O evento, organizado pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, gerou um impacto positivo para os comerciantes locais, com um aumento visível no fluxo de clientes.

Os números confirmam o retorno, conforme pesquisa feita com os participantes. Com milhares de pratos vendidos, a aprovação dos envolvidos foi marcante: 97% afirmaram que o evento atraiu novos clientes. Além disso, 97% também mencionaram que o festival teve um efeito direto na venda de outros pratos dos cardápios ao longo do mês de julho.

Para o prefeito Lucas Sia (PSD), o festival, mais uma vez, alcançou o objetivo: celebrou a cultura e culinária nogueirense e fortaleceu o comércio local. “Estamos entusiasmados com a resposta positiva que o 3° Festival Gastronômico ‘Brasilidades’ recebeu. É gratificante ver como a nossa cidade abraçou esse evento e como ele contribuiu para fortalecer nossa economia. Em 2024 as novidades serão ainda mais surpreendentes”, revelou.

A pesquisa também apontou que 75% dos envolvidos experimentaram um crescimento notável no número de seguidores das redes sociais, indicando um aumento na visibilidade e no engajamento on-line dos negócios.

COLABORAÇÃO

Durante todo o mês de julho, os moradores tiveram oportunidade de experimentar os pratos em formato de circuito, ou seja, no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive thru. Além disso, uma noite de lançamento foi organizada na Lagos dos Pássaros.

A iniciativa contou com apoio do Sebrae e das Secretarias de Comunicação e de Cultura & Turismo, e patrocínio das empresas Buona Gente Supermercado, Ecco Premium, GCY Contabilidade, Net Aki, e Sicred.

A Secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, salientou a colaboração e a dedicação de todos os parceiros e apoiadores que tornaram o evento possível. “O sucesso do Festival Gastronômico ‘Brasilidades’ reflete a união de esforços de diversos setores da nossa cidade. Estamos comprometidos em continuar apoiando iniciativas que promovam o crescimento econômico e a cultura local”, frisou.

FEEDBACK

A maioria dos comerciantes destacou a parceria da gestão pública como algo de extrema importância para o crescimento da economia local. “A Prefeitura é toda equipe estão de Parabéns! Mais um ano que o Festival foi sucesso. Muito bem organizado. Apoio aos empresários, desde de cursos e palestras e a própria disponibilidade da organização em ajudar os comerciantes. O resultado foi satisfatório”, frisou um dos participantes.