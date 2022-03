31/03 – Dia da Nutrição: saúde mental afeta relação com a comida e imagem corporal

Disformia corporal e compulsão alimentar afetam também a saúde física das pessoas

O Dia Nacional da Saúde e da Nutrição, celebrado em 31 de março, visa conscientizar as pessoas sobre a relação da alimentação saudável com a saúde. Questões relacionadas à saúde mental como disformia corporal e compulsão alimentar afetam a relação com a comida, impactando também na saúde física das pessoas.

A compulsão alimentar é um distúrbio que se caracteriza pela ingestão descontrolada de alimentos independentemente de o indivíduo estar com fome ou não. Já a disformia corporal, se caracteriza quando a pessoa foca de forma obsessiva em algum aspecto específico de sua aparência, se incomodando de forma exacerbada com características que vê no espelho.

