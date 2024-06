35º Jaguariúna Rodeo Festival Anuncia Mais uma Atração para a Terceira Noite da Festa

O Jaguariúna Rodeo Festival 2024, um dos maiores eventos do circuito de rodeios do Brasil, divulgou mais uma atração de peso para a sua terceira noite de festa, que acontecerá na sexta-feira, dia 27 de setembro. A talentosa cantora Simone Mendes subirá aos palcos do JRF 2024, prometendo um show de tirar o fôlego.

Simone Mendes, conhecida por sua poderosa voz e carisma, trará ao público um repertório repleto de sucessos que marcam sua carreira. Seu show é aguardado com grande expectativa e promete ser um dos pontos altos do festival.

Além de Simone Mendes, a noite de 27 de setembro já contava com a confirmação das duplas Fernando & Sorocaba, Jorge & Mateus, outra grande atração do sertanejo nacional. Com essa adição, a terceira noite do Jaguariúna Rodeo Festival promete ainda mais adrenalina e muita música sertaneja para os apaixonados pelo gênero.

O festival, que é referência no Brasil, reúne anualmente milhares de fãs de rodeio e música sertaneja, oferecendo uma experiência única com grandes shows, montarias emocionantes e uma atmosfera de festa inesquecível.

Prepare-se para uma noite incrível no Jaguariúna Rodeo Festival 2024, com Simone Mendes, Fernando & Sorocaba e Jorge & Mateus garantindo momentos de pura emoção e diversão. Não perca essa celebração do melhor do sertanejo!