38º Feteg: Cultura divulga ordem de apresentações dos grupos teatrais; inscrição para candidatos a jurados está aberta

A Secretaria Municipal de Cultura divulgou a ordem de apresentação das escolas durante a realização do 38º Festival de Teatro do Estudante Guaçuano (Feteg). O evento acontecerá sempre a partir das 20h nos dias 4, 5, 16, 18, 19, 23, 24, 26 e 27 de outubro, no Teatro Tupec do Centro Cultural, localizado na Avenida dos Trabalhadores, n° 2651, no Jardim Camargo.

De acordo com o sorteio, cada dia foi reservado para um grupo teatral exibir o seu espetáculo. Ao todo, serão nove apresentações, divididas em quatro categorias: “A cantora careca”, da Escola Municipal de Ensino Fundamental (EMEF) Prefº Waldomiro Calmazini, e “Morte e Vida Severina”, da EMEF Profª Anira Franco de Campos, pela categoria adulto escolas públicas; “A Bela e a Fera”, do Saúde Mental de Mogi Guaçu, pela categoria livre.

Pela ordem, “A Menina e o Vento” e “Pecado”, ambas peças do Colégio Integrado São Francisco – COC, pela categoria infanto juvenil/adulta escolas particulares; e “Sonhos de uma Noite de Verão”, da EMEF Profª Maria Diva Franco de Oliveira, “O Mágico de Oz”, da EMEF Prefº Waldomiro Calmazini, “Investigação Crimiau”, da EMEF Profª Anira Franco de Campos, e “Faustino, um Fausto Nordestino”, da Escola de Ensino Integral Profª Sônia Aparecida Maximiano Bueno, pela categoria infanto juvenil escolas públicas.

A partir deste ano, o Feteg oferecerá duas novidades: a possibilidade de terem patrocínio e também de explorarem a bilheteria. Ambas tendem a contribuir para cobrir as despesas com os espetáculos, como os gastos com cenário e figurinos. As medidas constam de lei municipal que foi alterada a pedido do secretário de Cultura, André Sastri.

Cronograma

04/10 – “A Cantora Careca”

05/10 – “Morte e Vida Severina”

16/10 – “A Bela e a Fera”

18/10 – “Investigação Crimiau”

19/10 – “A Menina e o Vento”

23/10 – “O Mágico de Oz”

24/10 – “Sonhos de uma Noite de Verão”

26/10 – “Pecado”

27/10 – “Faustino, um Fausto Nordestino”

31/10 – Premiação – Espetáculo convidado

Jurados

A Cultura divulgou edital para a inscrição de interessados em atuar como jurados na 38ª edição do Feteg. Para participar da seleção, os candidatos devem se cadastrar até o meio-dia do dia 29 de setembro por meio do preenchimento do formulário:https://bit.ly/Form_FETEG_2023. A participação é gratuita.

O presente edital visa selecionar três candidatos para a composição da banca julgadora, que analisarão os espetáculos e debaterão as pontuações para a devida escolha dos premiados. Os critérios analisados pela Pasta para definir os jurados, serão: formação na área (valendo de cinco a dez pontos), currículo técnico do artista (cinco a dez pontos) e se o candidato é natural de Mogi Guaçu (cinco pontos). A banca julgadora deve estar presente em todos os nove respectivos dias de apresentações dos grupos teatrais.

A divulgação dos selecionados para formar a banca será realizada no dia 30 de setembro. Cada jurado receberá uma ajuda de custo no valor de R$ 500. Vale lembrar que uma premiação acontecerá no dia 31 de outubro, às 20h.