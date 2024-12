3ª Cantata de Natal em Mogi Mirim: Música, Alegria e Magia para Celebrar a Vida

“Celebrar a vida através da música”. Foi com esse tema que a Prefeitura de Mogi Mirim, por meio do Fundo Social, realizou na manhã desta terça-feira (10), na quadra do Instituto Coronel João Leite, a 3ª Cantata de Natal, um evento para toda a família, que utilizou o canto como recurso que promove benefícios através do poder da música. Um momento de encontro das pessoas, da integração social, da comunicação e da expressão corporal.

“O público 60+ de Mogi Mirim precisa envelhecer com saúde, com alegria, que participe de todas as atividades, desde natação, cultura, coral e bailes. Que a magia do Natal contagie todos os nossos corações”, disse o prefeito Paulo Silva, durante a abertura da Cantata. Paulo Silva participou do evento ao lado da vereadora e primeira-dama Luzia Cristina Cortez Nogueira e da secretária de Relações Institucionais Maria Helena Scudeler de Barros.

Mais de 400 pessoas prestigiaram o evento, entre assistidos pela Apae, Vila Vicentina, Instituto Coronel João Leite e Vila Dignidade, e o público em geral. Todos puderam curtir a programação especial preparada pelo Fundo Social, com apresentações do Coral Infantil do Colégio Objetivo, Kauan Sena, Coral a Apae, Regina Lino, Coral 60+ da Banda Lyra Mojimiriana, Murilo Magalhães, Malu Rager e Aguinaldo Alves e Coral.

Durante o evento, um momento especial: o cortejo do Papai Noel, com a chegada junto com o Clube do Fusca de Mogi Mirim e Região. E para divertir a criançada, a recreação ficou por conta do Atelier Paty Ary. No final, os participantes celebraram o evento com um café compartilhado.