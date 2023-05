3ª CORRIDA E CAMINHADA DA APAE ACONTECE NESTE DOMINGO; CONFIRA COMO FICA O TRÂNSITO

A 3ª Corrida e Caminhada da APAE de Jaguariúna acontece neste domingo,

dia 21 de maio, com apoio da Prefeitura de Jaguariúna. O evento marca a

comemoração dos 34 anos da entidade e será realizado das 8h às 11h,

com largada em frente à APAE, na Rua Amazonas, 1.296, no Jardim Mauá.

Em seguida, os atletas seguem para a Avenida Pinto Catão até

rotatória do Capotuna. Dali, entram na Rua Maranhão até a Rua Júlio

Frank e retornam à Rua Amazonas, com chegada na APAE.

Essas vias terão interdição parcial do trânsito em alguns trechos.

Por isso, a orientação da Secretaria de Mobilidade Urbana é para que

os motoristas evitem transitar no local até o encerramento da prova.

A 3ª Corrida e Caminhada da APAE de Jaguariúna conta com o apoio das

secretarias municipais de Juventude, Esportes e Lazer, Mobilidade Urbana

e Segurança Pública.