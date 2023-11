3ª Edição do Festival “Dança Pedreira” agitou a cidade e proporcinou cultura de qualidade à população

O tão aguardado festival de dança da cidade, o “Dança Pedreira”, encantou o público pela terceira vez, proporcionando uma semana repleta de apresentações fascinantes que evidenciaram o talento das Academias e Escolas de Dança do Município. As performances foram realizadas sempre às 19h30, oferecendo à audiência a chance de mergulhar no cativante universo da dança. O palco escolhido para os espetáculos foi o Ginásio de Esportes “Vermelhão” do Esporte Clube Santa Sofia.

O cronograma do evento revelou uma diversidade de estilos e apresentações, cada uma representando a paixão e a dedicação das Academias e Escolas participantes. A Academia “Ophicina da Dança” inaugurou o festival nos dias 18 e 19 de novembro, seguida pela “Corpo e Arte” no dia 20 e “California Arte em Dança” no dia 21. A sequência de apresentações continuou com a “Cia. Body & Dance” em 22 de novembro, “Studio de Dança Márcio Dias” em 23 de novembro, “Carol Pansani Ballet” em 24 de novembro e “Primeiro Movimento” em 25 de novembro, encerrando com a “Cia. Vôo Mágico” em 26 de novembro.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa evidenciou a importância do evento para a comunidade. “O Festival ‘Dança Pedreira’ é uma celebração singular que une a comunidade em torno da expressão artística. Ele representa uma oportunidade para que os artistas locais exibam seu talento, permitindo ao público vivenciar a beleza da dança. Estamos orgulhosos dos resultados, e apoiarmos uma iniciativa que enriquece a Cultura de nossa cidade é motivo de grande satisfação para nós”, destacou.

O Prefeito de Pedreira Fábio Polidoro expressou entusiasmo em relação ao festival. “O ‘Dança Pedreira’ é um evento que fortalece os laços culturais em nosso Município. A dança é uma forma poderosa de expressão, e ver nossos talentosos artistas locais se apresentando é motivo de grande alegria. Comprometemo-nos a apoiar vários eventos como este, que contribuem para o enriquecimento cultural e artístico de Pedreira”, concluiu.