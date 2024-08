3ª EDIÇÃO DO FESTIVAL DE INVENÇÃO E CRIATIVIDADE ATRAI 6 MIL PESSOAS NO PARQUE SERRA DOURADA

Cerca de 6 mil pessoas participaram da 3ª edição do Festival de Invenção e Criatividade (FIC), realizada neste sábado (24) no Espaço Modal do Parque Serra Dourada, em Jaguariúna. O evento é uma parceria entre a Prefeitura de Jaguariúna, por meio da Secretaria Municipal de Educação, e a Rede de Aprendizagem Criativa (RBAC).

O FIC também contou com a colaboração de todos os professores e gestores da rede municipal de ensino de Jaguariúna, além da participação da Escola Tozzi (ensino médio), colégios particulares, UniFAJ, núcleos de aprendizagem criativa da Região Metropolitana de Campinas (RMC), Grande ABC e alunos de São Bernardo do Campo, entre outros.

O FIC se destaca como uma celebração do espírito inventivo e colaborativo, promovendo o conceito “mão na massa” na educação brasileira. O festival oferece um ambiente onde crianças, jovens, seus familiares e educadores se reúnem para explorar e interagir com uma variedade de materiais e tecnologias, desde as mais simples (low tech) até as mais avançadas (high tech).

Jaguariúna é uma das dez cidades do País selecionadas pela RBAC para participar do programa nacional Escola Criativas, que implementa práticas e métodos de ensino para tornar os estudos mais prazerosos nas escolas municipais. As escolas municipais Professor Irineu Espedito Ferrari e Mario Bergamasco foram as primeiras a adotar os métodos e conceitos da aprendizagem criativa na cidade.

Na aprendizagem criativa, os professores são incentivados a desenvolver as atividades com os alunos de 6 a 12 anos. A ideia é que os educadores da cidade utilizem princípios da atividade criativa e recursos de robótica, computação criativa como o “Scratch” e materiais acessíveis e reutilizáveis como o papelão, cola, papel, tesoura e embalagens recicláveis.

Fotos: Ivair Oliveira