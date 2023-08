3ª edição do Festival Gastronômico de Artur Nogueira chega ao fim nesta segunda

Evento ocorreu durante todo o mês de julho, e reuniu pratos de 36 estabelecimentos com o tema “Brasilidades”

Após um mês repleto de experiências culinárias, o 3ª Festival Gastronômico “Brasilidades” de Artur Nogueira chega ao fim nesta segunda-feira (31). O evento reuniu pratos exclusivos, criados com ingredientes típicos brasileiros, de 36 estabelecimentos do setor de alimentação fora do lar.

O prefeito Lucas Sia (PSD) agradece a participação dos estabelecimentos, bem como o engajamento da população e o apoio do comércio. Ele também destaca a importância do festival para o avanço da economia local.

“A 3ª edição do Festival Gastronômico foi um verdadeiro sucesso. Pudemos conhecer a riqueza da culinária brasileira através de pratos deliciosos e criativos. A cidade avança com iniciativas como essa, que promovem interação social e aquecem a economia nogueirense”, exclamou o chefe do Poder Executivo Municipal.

A secretária de Desenvolvimento Econômico, Tatiane Gibertoni, também agradece aos patrocinadores, participantes e à população geral pela participação durante todo o evento. ” Vimos a dedicação dos estabelecimentos ao oferecer os pratos, e a satisfação dos clientes através das redes sociais. Muitas pessoas contribuíram para o sucesso desse festival, e nosso coração se enche de gratidão por parcerias que valem a pena”, conclui.

O FESTIVAL

O festival é promovido pela Prefeitura, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, e conta com apoio do Sebrae e das Secretarias de Comunicação e de Cultura & Turismo, e patrocínio das empresas Buona Gente Supermercado, Ecco Premium, GCY Contabilidade, Net Aki, e Sicred.

Durante todo o mês de julho, os moradores tiveram oportunidade de experimentar os pratos em formato de circuito, ou seja, no próprio estabelecimento, além das opções de delivery e drive thru. É importante ressaltar que cada restaurante decidirá se irá manter, ou não, o prato no cardápio.