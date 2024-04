3ª Etapa do Circuito Paulista de Mountain Bike acontece na Roseira no próximo domingo

Mogi Guaçu irá sediar a 3ª Etapa do Circuito Paulista de Mountain Bike, chamada de Etapa Rainha, no domingo, 28 de abril, a partir das 7h da manhã, na Roseira. O evento é uma é uma realização da Federação Paulista de Ciclismo (FPC), sendo ele organizado pela empresa Mix Sport e conta com apoio da Secretaria Municipal de Esporte e Lazer (SEL).

O secretário de Esporte e Lazer, Paulo César Moreira, explicou que a competição de mountain bike XCM são realizadas em terrenos que mesclam trechos de terra, trilhas e asfalto. “Isso torna o desafio mais emocionante, já que o atleta encontra diversos trechos durante as pedaladas. A modalidade exige boa resistência física e compreensão de que serão longos percursos em pedaladas em ritmo intenso”, disse.

O secretário de Esporte ressaltou ainda que o ciclista deve estar equipado para aguentar a maratona. “É necessário que todos os competidores estejam equipados com bolsas de hidratação, câmara de ar e água, itens indispensáveis para a disputa da prova”, falou.

Premiação

Os três primeiros colocados na classificação geral da categoria Pró tanto na masculina quanto na feminina receberão premiação em dinheiro sendo: R$ 500 (1º), R$ 250 (2º) e R$ 100 (3º). Subirão ao pódio os cinco primeiros classificados de cada categoria, que receberão troféus de suas respectivas colocações.

É obrigatória a presença no pódio do atleta uniformizado e calçado. O competidor que não estiver presente perderá seu troféu. Todos os atletas que cruzarem a linha de chegada receberão medalhas.

Os interessados em participar da 3ª Etapa do Circuito Paulista de Mountain Bike pela categoria livre podem se inscrever pelo link: https://mixsport.com.br/. As etapas do Paulista de Mountain Bike de 2024 fazem parte dos eventos preparativos para os 100 anos da Federação Paulista de Ciclismo, que será comemorado em 2025.