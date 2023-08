3º FESTIVAL GASTRONÔMICO DE JAGUARIÚNA TEM INSCRIÇÕES ABERTAS

Os estabelecimentos interessados em participar da 3ª edição do Festival Gastronômico de Jaguariúna podem fazer sua inscrição a partir desta segunda-feira, dia 7 de agosto, até o dia 6 de setembro. Neste ano, o maior e mais completo show gastronômico da cidade será realizado entre os dias 15 e 30 de setembro, com o tema “Rodeio”.

O 3º Festival Gastronômico de Jaguariúna “69 anos de História e Sabor” é idealizado pela Secretaria de Turismo e Cultura da Prefeitura de Jaguariúna. Para confirmar a participação é necessário preencher a ficha anexa ao regulamento e entregar na sede da secretaria, no Parque Santa Maria.

Podem participar do festival estabelecimentos localizados em Jaguariúna nas seguintes categorias: bares, restaurantes, padarias, lanchonetes, cafeterias, sorveterias, entre outros.

No cardápio do festival, esses estabelecimentos deverão criar um prato que simbolize o tema “Rodeio ”. Os pratos inscritos no festival deverão ser comercializados com preço mínimo de R$ 30 e máximo de R$ 100.

O objetivo do Festival Gastronômico é oferecer aos consumidores uma experiência diferente, além de divulgar os estabelecimentos da cidade e fortalecer a economia. Nas duas primeiras edições, o festival foi um sucesso de público. Segundo a secretaria, nesta terceira edição, o objetivo é ampliar ainda mais o número de participantes e os resultados colhidos.